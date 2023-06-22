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İlk Kötü Haber Geldi! Kripto Şirketini Satın Almaktan Vazgeçti!

Özet

  • BitGo iki hafta önce açıkladığı Prime Trust satın alımını iptal etti.
  • Kripto saklama kuruluşu Prime Trust'ın mali açıdan zor durumda olduğu iddia ediliyordu.
  • SEC'in açtığı davadaki ismi belirtilmemiş kripto saklama kuruluşuğunun Prime Trust olduğuna dair spekülasyonlar var.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
17:52
22 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı bugün birkaç kez 30.000 doların altına indi ve bu bölgeyi korumakta zorlanıyor. İlk kötü haber geldi. ETF başvurularıyla heyecanlanan yatırımcılar şimdi sakinlemeye başlamış görünüyor. Sonraki hamle SEC veya Grayscale cephesinden gelecek. ETF davasının geri çekilmesi veya SEC’in anlaşmaya yanaşması halinde yükselişin ikinci dalgasını görebiliriz. Peki bugün ne oldu?

BitGo Vazgeçti

BitGo bugün yaptığı açıklamada anlaşma planlarını duyurduktan sadece iki hafta sonra kripto saklama kuruluşu Prime Trust‘ı satın almaktan vazgeçtiğimiz açıkladı. Şirket Twitter’da yayınladığı bir mesajda “Bu karar kolay alınmadı ve BitGo dijital varlıklara güven sağlama misyonumuza bağlı kalmaya devam ediyor” dedi. Şirket, kararın “ileriye dönük bir yol bulmak için önemli bir çaba ve çalışmanın ardından” alındığını söyledi.

BitGo Holdings bu ayın başlarında Prime Trust’ın ana şirketi olan Prime Core Technologies’in öz sermayesinin %100’ünü satın almak için bağlayıcı olmayan bir sözleşme imzaladığını açıklamıştı. Şirket, anlaşmanın Prime Trust müşterilerine iş sürekliliği ve uzun vadeli istikrar getireceğini söyledi. Zor durumda olduğu düşünülen saklama kuruluşunun satışı haberi piyasalara moral olmuştu.

Prime Trust Nedir?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından daha önce dava edilen BinanceUS dahil birkaç büyük müşterini kaybeden şirket zor durumda. Faaliyetlerine 2018 yılında başlayan Prime Trust daha önce yaklaşık 700 fintech ve kripto müşterisine hizmet verdiğini açıklamıştı. ABD bölgesindeki kripto şirketlerinin yaşadığı düzenleyici baskı kripto saklama kuruluşunu olumsuz etkiliyor.

SEC davasının detaylarında “Trust Company B” olarak kodlanmış ismi belirsiz bir şirketten bahsediliyor. Sosyal medyada bu şirketin Prime Trust olduğu yönünde spekülasyonlar ses getirmişti. Şirket eğer davaya da dahil edilirse bu onun içinde bulunduğu şartları daha da zorlaştırabilir.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 29.719 dolar seviyesinde bulunuyor.

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