Memecoin dünyasında, Shiba Inu ekosistemi en proaktif ve canlı olanlardan biri olmaya devam etmekte. Yüksek düzeyde birbirine bağlı olmalarına ve birleştirici topluluk temellerine rağmen, en iyi token’ları Shiba Inu (SHIB), Bone ShibSwap (BONE) ve Doge Killer (LEASH) zincir içi temellerde farklılıklar göstermekte.

BONE, SHIB ve LEASH: Kârlılık Farkı

Kripto analiz platformu IntoTheBlock’un (ITB) verilerine göre BONE, mevcut sahiplerinin kâr yüzdesine göre neredeyse mükemmel bir çalışma oranını sürdürüyor. Veriler, BONE tarafından barındırılan tüm adreslerin %85,54’ünü oluşturan toplam 69.710 adresin şu anda kârda olduğunu gösterdi.

Bu rakam, 261980 gibi düşük bir adresin veya ağ toplamının %20,5’inin kârda olduğu Shiba Inu ile karşılaştırılmakta. LEASH, tüm adreslerin %32,97’sinin ya da yaklaşık 9.450’sinin şu anda kârda olması nedeniyle biraz daha iyi görünmekte.

Bu token’ların her biri, kripto memecoin ekosisteminin bir parçası olarak sundukları hizmetlerden doğan kendine özgü bir çekiciliğe sahip olsa da, birleşik görünüm şu anda yatırımcılar için kasvetli görünüyor.

Kârlılık, protokolün fiyat hareketinin doğrudan bir fonksiyonu olduğundan, Shiba Inu’ya uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ya BONE ile girişimlerde bulunması ya da diğer alternatif memecoin’leri değerlendirmesi gerekeceği kesin.

Ancak bu yazının kaleme alındığı sırada, her üç token da son 24 saat içinde %3’e varan oranlarda düşüş yaşadı ve bu düşüş genel piyasa duyarlılığına paralel bir seyir izledi.

Shibarium Neyi Değiştirebilir?

Ay ortasında, Shiba Inu ekosisteminin uzun zamandır beklenen Katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium, Blockchain Futurist Konferansı’nda lanse edilecek. Shibarium’un ortaya çıkışı, Shiba Inu ekosistemindeki en iyi token’ların gerçek potansiyellerine ulaşmaları için önemli bir katalizör olarak görülüyor.

Shibarium ile BONE’un bir yönetişim token’ı olarak rolü artabilir. LEASH ve SHIB ile birlikte muhtemelen daha geniş bir kitle tarafından benimsenebilir. Kârlılık ölçütlerinin yakın gelecekte değişip değişmeyeceği henüz belli değil ancak şimdilik BONE, güçlü borsa desteğiyle bu konuda baskın bir lider olarak görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.