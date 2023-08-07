Ethereum ekosistemindeki en önemli oyunculardan biri ve 15 milyar doları yeniden gördü. Kripto çöküşünün ivme kazandığı dönemdeki seviyelerine ulaşan TVL yatırımcıları heyecanlandırdı. Elbette bugünün gündemi en büyük likit stake platformu Lido DAO.

Lido DAO (LDO)

Yakında stETH sahiplerine de protokol üzerinde söz hakkı vermeyi planlayan Lido DAO’nun Temmuz verileri netleşti. En popüler likit stake platformlarından biri olan Lido, 10.000 benzersiz ETH yatırıcısının protokole katıldığını gördü ve kilitli toplam değeri Mayıs 2022’den beri görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Tekrar 15 milyar dolar eşiğini aşan kilitli değer önemli bir kazanıma işaret ediyor.

Lido’nun aylık raporuna göre protokole ETH yatıranlar benzersiz adreslerin sayısı geçtiğimiz ay %6,66’lık bir artışla 166.000’i aştı. TVL artışına rağmen ETH fiyatındaki düşüş 15 milyar doları 14,81 milyar dolara geriletti.

Lido pazarlama lideri Kasper Rasmussen bir Telegram mesajında DeFi havuzlarındaki likiditenin düşmesinin “büyük ölçüde Curve istismarını/durumunu çevreleyen belirsizlikten kaynaklandığını ve birçok LP’nin (likidite sağlayıcı) daha fazla netlik olana kadar geri çekildiğini” söyledi.

Curve Finance, yakın zamanda gerçekleşen bir hack saldırısında 73 milyon dolardan fazla para kaybederek Lido da dahil olmak üzere kripto ekosistemindeki diğer kuruluşlar için korkunun artmasına neden oldu. Curve o zamandan beri çalınan fonların yaklaşık %73’ünü telafi etti.

LDO Coin Yorum

Yazı hazırlandığı sırada LDO fiyatı 1,826 dolarda bulunuyor. Kısa vadede 1,79 dolar desteğinin korunması önemli. Ancak BTC birkaç dakika önce 28.800 dolar seviyesini test ettiği için LDO fiyatı da bu bölgeye iğne attı. LDO bugünkü fiyatıyla 2023 yılının başına göre %93 daha yukarıda.

Yükselişin devam edebilmesi için 1,87 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyacı olan altcoin başarılı olursa 2,17 doları görebilir. Sonraki kritik hedefler ise 2,67 ve 3,27 dolar bölgeleridir. Ancak yukarı yönlü hedefler BTC performansına bağlı görünüyor.

Aşağıda ise 1,65 dolar altı kapanışlarda 1,49 ve 1,31 dolar muhtemel görünüyor.