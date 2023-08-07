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  •   15 Temmuz’dan Bu Yana Devam Ediyor! Kripto Yatırımcısı Haklı Biçimde Endişeleniyor?

15 Temmuz’dan Bu Yana Devam Ediyor! Kripto Yatırımcısı Haklı Biçimde Endişeleniyor?

Özet

  • - Huobi borsasıyla ilgili ortaya atılan eksik rezerv iddiaları yatırımcıları endişelendiriyor.
  • - CZ geçtiğimiz hafta FDUSD piyasaya sürüldükten sonra USDT'yi hedef aldı.
  • - DeFi stablecoin likidite havuzları %60 USDT doldu ve dengesizleşti. Olması gereken %33'e yakın USDT'dir.
  • - Piyasaya etkisi: Negatif
23:00
7 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bugünlerde Tether ve Huobi konusu oldukça sıcak ve yatırımcıların risk iştahını bombalamaya devam ediyor. Yeni bir FTX vakasından korkan yatırımcılar Justin Sun’ın geçmişteki hatalarını da bildiği için haklı bir endişe içine girdi. Öte yandan stablecoin likidite havuzlarında Temmuz ortasından bu yana dengesizlik hakim.

Justin Sun ve USDT Neden Düştü

İkisi birbiri ile bağlantılı. Bugün Huobi tarafından yapılan açıklama borsadaki müşteri varlıklarının güvenli olduğu yönündeydi. Ancak hafta sonu ortaya Adam Cochran tarafından ortaya atılan iddialar için tatmin edici deliller sunulamadı.

Yapılan açıklamanın özeti şuydu;

  • Huobi’ye güvenin.
  • Justin Sun’ın kişisel serveti müşteri varlıklarının üzerinde.
  • Müşteri varlıkları güvendi.

Adam Cochran ise müşteri varlıklarının Sun tarafından kullanıldığını (tıpkı FTX kurucusu SBF’in yaptığı gibi) buna rağmen müşterileri varlıklarının 1:1 oranda yerinde (Sun’ın elindekilerle bile) olmadığını söylemişti. Şu günlerde FTX çöküşünden günler önce yaptığım uyarıyı yinelemek bana fazlasıyla mantıklı geliyor. Huobi borsasındaki riskinizi azaltmak potansiyel iflastan kurtulmak için faydalı olabilir.

USDT Dengesizliği

Sun’ın borsasındaki USDT eksik ve stUSDT konusu oldukça tartışmalı. Tüm bunlar olurken geçtiğimiz hafta CZ en büyük stablecoini hedef aldığı için stablecoin likidite havuzunda büyük dengesizlik oldu. Curve’ün 3pool’u ve Uniswap V3’ün ana USDT-USDC havuzu, USDT satışlarının artmasıyla hafta sonuna doğru dengesiz hale geldi. Uniswap yaklaşık 40 milyon dolar, Curve ise 35 milyon dolar satış yaşadı. Curve havuzu %60 USDT tutarak büyük ölçüde dengesizleşti.

Ancak bu eğilim aslında Temmuz ortasında başladı ve 15 Temmuz’dan 22 Temmuz’a kadar Uniswap’ta 100 milyon dolarlık net satış gerçekleşti. Temmuz ayının son birkaç haftasında net satışlar azalırken, Curve istismarının ertesi günü olan 31 Temmuz’da tekrar arttı (bu iki olay birbiriyle ilgisiz görünüyor).

Tether‘in CTO’su satışların kirli bir oyun olabileceğini ve Binance‘ın 26 Temmuz’da Hong Kong merkezli First Digital tarafından çıkarılan yeni stablecoin FDUSD‘yi listelemesiyle aynı zamana denk geldiğini söyledi. Ancak, bu iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.

FDUSD işlem hacimleri, Binance da listelenmesinin ardından, birkaç sıfır ücretli işlem çifti eklendikten sonra bile yükselişe geçmekte zorlandı. Günlük hacimler yaklaşık 30 milyon dolara düşmeden önce 200 milyon doların üzerine çıktı.

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