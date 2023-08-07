Terra Luna Classic’in 11658 ve 11660 numaralı 800 milyon USTC’yi iade etme ve yakma önerileri topluluk tarafından resmen kabul edildi. Topluluk, bu USTC token’larını topluluk havuzuna iade etmek yerine yakma adresine göndermeyi tercih etti. Bununla birlikte, LUNC topluluğunun birkaç gün daha beklemesi gerekiyor çünkü %80 yakım ve %20 topluluğa bölmek için başka bir teklif de oylama aşamasında bulunuyor.

Terra Luna Classic Yakımı

Eski Terra Rebels geliştirici grubu üyesi Vegas tarafından sunulan 11658 sayılı “Kullanılmayan Topluluk fonlarının iadesi” önerisi %70,27 “Evet” oyuyla kabul edildi. Ozon Protokolü projesi önerilen kalkınma planını aktif olarak takip etmediği için 800 milyon USTC zincir içi fonunun Terra Luna Classic topluluk havuzuna iade edilmesini önerdi.

Bununla birlikte, 11660 sayılı “11658 sayılı Öneri Geçerse Fonların %100’ünü Yak” karşı önerisi %82,55 “Evet” oyu aldı. Topluluğun büyük bir kısmının 800 milyon token yakmayı talep ettiğini iddia ediyor. Dolayısıyla, Teklif 11658 geçse bile, karşı teklif daha fazla oy aldığı için geçerli olacakmış gibi görünüyor.

Topluluğun, %80’inin yakılmasını ve %20’sinin geliştiriciler için topluluk havuzuna gönderilmesini öneren benzer bir başka teklifi beklemesi gerekiyor. Bu öneri de, sadece %46’lık bir kesim tarafından kabul edildiğinden, çok fazla olumlu oy alamamıştı.

Geliştiriciler 800 milyon USTC token’ının transferini onaylamaya ve iletişime geçmeye başladığından, fonların iadesi için hazırlıklar çoktan başladı. USTC repeg çabalarının ortasında, LUNC’un ancak USTC repeg anlatısından sonra yeniden canlanması hız kazanıyor. Önde gelen üyeler, piyasa değeri ve faydası sürekli artan LUNC’un yeniden canlanma için daha iyi bir yol haritasına sahip olduğuna inanıyor.

LUNC ve USTC’nin Yükseliş Hareketi

Elde edilen verilere göre, Terra Luna Classic 0,00009 dolar destek seviyesinin üzerine çıkabilir. Ancak, daha geniş kripto piyasasındaki zayıflık LUNC ve USTC’nin yukarı yönlü momentum oluşturamamasına neden oldu.

LUNC fiyatı son 24 saatte %3,71 oranında düştü ve fiyat şu anda 0,000075 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0,00007493 ve 0,0000794 dolar oldu. Bu arada, USTC fiyatı son 24 saatte yaklaşık %5 ve bir ayda %31 artışla 0.0158 dolardan işlem görüyor. İşlem hacmi 24 saat içinde %25 arttı.