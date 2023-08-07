Kripto para piyasasının yeni haftanın ilk gününe nispeten daha yatay bir seyir ile başlamasına karşın son 24 saatte ortalama %2,5’lik değer kaybı kaydeden XRP, 0,61 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. XRP, kaydettiği bu düşüşler ile birlikte CoinMarketCap (CMC) verilerine göre yüzdelik olarak günün en çok değer kaybeden kripto para birimleri yer aldı.

XRP’deki Trend Tersine mi Döndü?

Kripto para piyasasının son haftalarda düşüş eğilimi göstermesiyle birlikte lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) de geçen haftanın başlarında 30.000 dolar seviyelerinin altına gerilemesinin ardından 29.000 dolar fiyat seviyelerinde konsolide olmaya başladı. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, gün bu süreçte çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre Temmuz ayında 1,26 trilyon dolar seviyelerine ulaşmasının ardından kaydedilen son düşüşler ile birlikte 1,16 trilyon dolara geriledi.

Ripple davasında çıkan XRP kararının etkisiyle Temmuz ayının ortalarında güçlü bir yükseliş yaşayan XRP de piyasadaki bu düşüş eğiliminin etkisiyle yönünü yeniden aşağı çevirdi ve değer kayıplarına hız kazandırdı.

Yükselişler Devam Edecek mi?

Ripple davasında 13 Temmuz’da ABD’li Yargıcın Ripple şirketinin XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine karar vermesinin ardından kararın duyurulması ile birlikte kripto para piyasası güçlü bir yükseliş yaşadı ve XRP saatler içerisinde 0,47 dolar seviyelerinden 0,93 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi. Ripple davasında çıkan bu karar ve ardından kripto para piyasasının güçlü bir yükseliş ivmesi yakalamasıyla birlikte XRP, Temmuz ayının ortalarında güçlü bir yükseliş başlattı ve bu süreçte kaydettiği yükselişler ile piyasaya damgasını vurdu.

Temmuz ayının ortalarında pek çok analist, yükselişlerin devam edebileceğini ve piyasadaki yükselişin devam etmesi durumunda XRP‘nin yakın vadede 1 dolar fiyat seviyelerine kadar ulaşabileceğini dile getirmişti. Ancak piyasanın yeniden düşüşe geçmesiyle birlikte XRP’de trend tersine döndü. XRP, son 1 haftada ortalama %12 ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise ortalama %2,5 değer kaybederek 0,61 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.