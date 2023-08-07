Toplam piyasa değerine göre en büyük beşinci kripto para birimi XRP, son 24 saat içerisinde %2 değer kaybetti. 0,61 dolara kadar gerileyen XRP fiyatı, 0,90 dolardaki performansından çok uzakta olsa da analistlerin XRP odaklı tahminlerinde tempo son hız devam ediyor gibi gözüküyor.

XRP İçin Fiyat Tahmini

XRP yatırımcılarının çok yakından tanıdığı Alex Cobb, XRP yatırımcılarına yönelik bir açıklamada bulundu. Ünlü isim, bu an için 6 yıl beklendiğini belirterek sonun geldiğini ima etti. Analist, 6 yıllık sürede çantalarını olabildiğince şişirdiklerini belirterek, tarihsel verilere dikkat çekti.

Cobb’a göre uyuyan deva uyanmadan önce her zaman son bir sarsıntı yaşandığı görülüyor. XRP için de mevcut düşüşü buna benzeten ünlü isim, son düşüşün aslında zirve öncesi son sarsıntı olduğunu ima etti.

Cobb, insanların bu yükseliş geldiğinde XRP yatırımcılarına “şanslılar” diyebileceğini de vurgulayarak bunun doğru olmadığını aktardı. XRP, “acımasız sabrı” ödüllendirecek bir kripto para olarak nitelendirilirken bu nitelemeyi yapan Cobb da neden böyle düşündüğüne dair grafik paylaştı.

Cobb, paylaştığı grafikte XRP için 10 dolarlık fiyata işaret etti. Ünlü isim, yatırımcıların devam eden sabrının mükafatlandırılacağını ifade ederek bunun yakın olduğunu aktardı. XRP aslında şu an SEC davasındaki belirsizlik ile yoluna tam olarak devam edemiyor. SEC davasında olumlu bir ön karar alan XRP, buna rağmen nihai kararın gelmemesi ile sallantıda kalmayı sürdürüyor.

XRP’de Dava Endişesi Bitmedi

Avukat Jeremy Hogan, SEC’nin hala XRP’nin menkul kıymet olduğunda ısrarcı olduğunu aktardı. Bu da SEC’nin her yolu deneyeceğini gösteriyor. Hobb’un bu olumlu tweeti ve 6 yıllık beklemeye değecek iması, hala SEC davasının gidişatına bağlı. Ancak SEC son kararda büyük darbe aldı ve bu darbenin devamının gelmesi XRP için gerçekten sert bir yükselişi beraberinde getirebilir. XRP için ilk sert hedef ise 1 dolar olacaktır. 1 dolar öncesinde de XRP’nin daha önce test ettiği 0,91 doların üzerine çıkması her şeyi kolaylaştırabilir.

Hobb ise tüm benliğiyile XRP için güzel günlerin yakın olduğunu düşünüyor.