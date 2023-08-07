Worldcoin (WLD) kesinlikle kripto para sektörüne çok hızlı bir giriş yaptı. OpenAI CEO’su Sam Altman’ın kurucularından olduğu distopik kripto para ve blockchain projesi, insanların retinalarını tarayarak herkese özel bir kimlik oluşturmayı hedefliyor. Tabii ki bu yönü ve özelliği birçok kişinin tepkisini çekti. Kenya ise bu konuda ilginç bir haber ile anılıyor.

Worldcoin Kenya’ya Baskın!

Worldcoin’in Kenya, Nairobi içerisindeki deposu, polis tarafından basıldı. Arama izni ile depoya giriş yapan silahlı kuvvetler, önemli belgelere ve makinelere el koydu. Yerel medya kaynağı KahawuTangu tarafındna paylaşılan bilgilere göre durum şu şekilde gerçekleşti:

“Birçok farklı kurumun içerisinde bulunduğu görevlilerle yetkililer, Mombasa yolu üzerindeki ofislere yöneldi ve silahlı olarak aramaya başladı. Cumartesi günü başlayan arama, Pazar günü bitti ve şirket hakkında birçok evrak ile makinaya el kondu.”

WLD İle İlgili Veri Endişesi

Yerel haber kaynakları, ilk arama izninin Veri Koruma Birimi tarafından talep edildiği ve devamında polisin olaya dahil olduğunu aktarıyor. OpenAI CEO’su Sam Altman tarafından hayata geçirilen projenin dünya çapında topladığı retina örneklerini kötü amaçlarla kullanabileceği veya sızdırabileceği düşünülmekteydi. En büyük endişelerden birisi olan bu durumun Kenya’daki otoriteleri harekete geçiren asıl sebep olup olmadığı ise bilinmiyor.

Worldcoin’in eylemleri ise Kenya İçişleri Bakanlığı tarafından bundan bir hafta önce yasa dışı ilan edilmiş ve durdurulmuştu.

Worldcoin’in üst şirketi olan Tools for Humanity’nin kayıt için başvurduğunda tüm niyetini açık olarak beyan etmediğini iddia eden Kenyalı yetkililer, aslında bundan dolayı baskıyı artırdı. Bu son baskının Worldcoin ekibi üzerinde nasıl bir etki bırakacağı ise henüz bilinmiyor.

WLD fiyatı ise son 24 saat içerisinde pozitif gelişme yaşadı. WLD Coin son 24 sat içerisinde %1,2 yükseliş elde etti ve 2,04 dolara kadar geldi. Toplam 245 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olan WLD, Avrupa ile diğer ülkelerde de zorluk yaşıyor ancak hiçbirinde Kenya gibi bir baskın görülmedi. Bu baskın kesinlikle başka ülkelere de ilham verebilir.