Kripto para yatırımcıların çoğu için hafta sonu yine sıkıcı geçti ve sığ volatilite piyasaya hakimdi. Ancak bazı istisnalar gördük. Algorand (ALGO), Dash (DASH) ve Dent (DENT) üçlüsü hafta sonu istisnalar arasında yer aldı. Peki güncel durum bize 3 kripto para için ne anlatıyor?

Algorand (ALGO) Yorum

ALGO fiyatı 25 Haziran’dan bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Bunu yaparken, 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesinin altına 0,11 dolara indi. Buradaki Fib destek bölgesi düzeltici düşüşlerde dip görevi üstlenir. Üstelik bu seviye aynı zamanda yatay bir destek alanına denk geldiği için önemi daha da artıyor.

Ancak, ALGO fiyatı 6 Ağustos’ta direnç çizgisinden çıktı ve şu anda 0,11 dolarlık yatay bölgeyi sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bu seviyeyi geri alırsa, önceki düşüşün bir sapma olduğu anlamına gelecektir. Yükselişin ivme kazandığı senaryoda ALGO yatırımcıları 0,13 doları hedefleyebilir.

Fakat mevcut bölgenin (0,11) altında kapanışlar trendin hala düşüş eğiliminde olduğu anlamına gelecek ve %18’lik bir düşüşle 0,09 dolar bölgesine çöküşü ayılara müjdeleyecek.

Dash (DASH) Alınır Mı?

DASH fiyatı 1 Temmuz’dan bu yana azalan bir direnç çizgisi altında düşüş gösterdi. Düşüş 5 Ağustos’ta 30,35 dolarlık diple en düşük noktaya kadar devam etti. Fiyat daha sonra sıçradı ve ertesi gün direnç çizgisinden çıktı. Kırılmanın yanı sıra, sıçrama 31 dolarlık direnç bölgesini yıktı. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 33 dolara kadar yükselmişti.

Eğer ivme devam ederse 35,9 dolar test edilebilir. Tersi senaryoda 31 dolara düşüş muhtemel görünüyor.

Dent (DENT) Fiyatı Artar Mı?

DENT fiyatı 27 Mayıs’tan bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Bu süre zarfında, birkaç kez çıkış girişiminde bulundu. Ancak bunlar başarısızlıkla sonuçlandı. Alıcılar önceki artışları sürdüremediği için bunlar satış baskısının işaretleri olarak kabul edilir.

DENT şimdi direnci yeniden zorluyor. Birkaç kez test edilen dirençlerin zayıfladığını biliyoruz. Eğer bu sefer başarabilirse DENT yatırımcıları fiyatın 0,0009 dolar direncine sıçradığını görebilir. Tersi senaryoda 0,0007 dolar desteğine çöküş yaşanabilir.