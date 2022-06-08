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Bu Altcoin Bir Alanda Daha Ödeme Yöntemi Oluyor!

Ödeme şirketi Ripple, lüks marka perakendecilerinde kripto ödemelerini etkinleştirmek için Lunu ile bir ortaklık yaptığını duyurdu.
16:00
8 Haziran 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bir basın açıklaması yayınlandı ve ortaklık hakkında bilgiler verildi. Ortaklık, kullanıcıların mağaza içi ve çevrimiçi mağaza öğeleri için ödeme yapmak için Ripple’ın (XRP) Likidite Merkezi’ni kullanmalarına izin verecek.

Lunu Nedir?

2018 yılında kurulan Lunu, tüccarların ödeme yöntemi olarak “çok sayıda” kripto para birimini kabul etmelerini sağlayan bir kripto ödeme sağlayıcısı durumunda. Bu fonlar, dijital varlıklardan ABD doları ve Euro gibi fiat para birimine dönüştürülebilmekteler.

Lunu, bağlı traderlarına, mağaza içi ödemeleri işlemek için satış noktaları veya Lunu terminalleri, e-ticaret platformları için bir Lunu widgetı, satın almak, depolamak, takas etmek ve dijital varlıklarla işlem yapmak için bir cüzdan gibi çeşitli ürünler sunan bir sisteme sahip.Bu ortaklık, milyonlarca kullanıcının ve traderın kripto para birimlerini benimsemesini sağlama potansiyeline sahip. Lunu, Shopify, Woo Commerce, Magento, BigCommerce, PhP ve diğerleri gibi e-ticaret devleriyle de çalışıyor.

Lüks marka perakendecileri arasında ünlü mücevher Steven Stone, Chalhoub Group, Off-White, Browns, Courbet, L’Exception, Farfetch ve daha fazlası bulunmakta. Ortaklar, işbirliklerinin traderların ve tüketicilerin yararına kripto benimsemelerinin hızlandırılmasına izin verdiğine inanıyor.İlki, yeni tüketicilere ulaşma fırsatına sahip olacak ve ikincisi, Ripple’ın Likidite Merkezi ile hızlı, düşük maliyetli işlemlerden yararlanabilecek. Bu platformun, mağazaları ve tüketicileri OTC masaları ve değişim platformları gibi küresel mekanlara “kesintisiz bir şekilde” bağlayacağı vurgulanıyor.

Lunu Ürün Direktörü Rajesh Madhaiyan, ortaklıkları hakkında şunları söyledi:

‘’Lüks perakendeciler için en son trendleri takip etmek hayati önem taşıyor ve ödemeler söz konusu olduğunda en büyük yenilik, gelişen kripto sahnesinden geliyor. Lunu sayesinde bu perakendeciler, sayıları sürekli artan yeni, daha genç, daha varlıklı kitlelere erişiyor. Ripple ile ortaklığımız, ödeme yöntemlerinin çeşitliliğini genişleterek ve perakendecilerin markalarını daha yenilikçi ve ilerici olarak göstererek perakendecilerin müşteri hizmetleri tekliflerini büyük ölçüde etkileme potansiyeline sahiptir.’’

Ripple, İyi Bir Seriyi Uzatmaya Çalışıyor Bu doğrultuda, Ripple Europe Genel Müdürü Sendi Young, şirketin farklı finansal ürünler için nasıl daha fazla kripto likiditesi sağlamaya çalıştığını vurguladı. Young şunları da ekledi;

‘’Amacımız, müşterilerimizin ve onların müşterilerinin yararına bir dizi kurumsal odaklı kripto ürünleri oluşturmaktır. Bu nedenle, Lunu’nun lüks perakende müşterilerinin satış noktasında kripto ödemelerini kabul etmelerini sağlayacak Liquidity Hub için bu harika yeni kullanım örneği bizi çok heyecanlandırıyor.’’

Ripple’da Son Durum

Ödeme şirketi şu anda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı yasal bir mücadele içinde. Kripto alanındaki mevcut algı, potansiyel bir kazanan olarak Ripple’ı destekliyor gibi görünüyor, ancak dava resmi bir karar olmadan devam ediyor. SEC ile olan yasal savaşına rağmen, ödeme şirketi 2021’de “bugüne kadarki en başarılı yılını” gördü. Ripple’ın ürünlerinden biri olan RippleNet, 15 milyar doların üzerinde yıllık bir ödeme hacmi kaydetti.

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