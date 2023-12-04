2024 Bitcoin Fiyat Hedefi Güncellendi Mi? Kripto Paralarda Hedef Neresi?

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 41.500 dolarda bulunuyor ve üçüncü ayda da BTC etkileyici biçimde yükseldi. Aralık ayına güzel bir başlangıç yapıldı. Peki 2024 yılına artık gün saymaya başlamışken yatırımcıları bekleyen şey ne? Önümüzdeki yıl için kripto para piyasalarında beklentiler ne yönde?

Bitcoin ve Kripto Paralar

Kral kripto para birimi yedinci haftanın mumunu da yeşil kapattı ve istikrarlı biçimde artıyor. Son CoinShares raporu da kurumsal talebin canlı kaldığını gösteriyordu. Üstelik birkaç saat önce fiyatın 42.000 doları aştığını da gördük. Tüm bunlar yatırımcıları heyecanlandıran ve ilgiyi artıran gelişmelerdir ancak kriptonun sürprizlerle dolu olduğu da unutulmamalıdır.

Birçok analist bu yıl için 40.000 doların imkansız olduğunu söylüyordu. Hatta halving gününe kadar bu seviyeye ulaşmasının sürpriz olacağını söyleyenler bile vardı. Ancak henüz Aralık ayındayken fiyat 42.000 doları aştı.

Birçok teknik gösterge Bitcoin‘in halihazırda aşırı alım bölgesinde olduğunu ve 42.000 doların güçlü direnç olarak çalışabileceğini gösteriyor. 7 haftada yaklaşık yüzde 55 yükselen fiyat artık bir soluklanma, konsolidasyon sürecine girebilir.

2024 Bitcoin Fiyat Hedefi

Haftalık grafikte BTC azalan direnç alanına ulaştı. ATH bölgesinden gelen direnç oldukça önemli bir seviyeye işaret ediyor. 42.000 dolar BTC için 2021 Ocak ayında da ATH olarak görülmüştü. Şimdi 69.000 dolardan gelen dirençle birlikte bu bölgede beklenenden daha fazla oyalanıldığını görmek şaşırtıcı olmamalı.

6 haftalık aşırı alım bölgesinde bulunan RSI şimdi 81’de ve bu gösterge zirvede kaldıkça düzeltme ihtimali de artıyor. Belki yeni bir haberle veya ABD Adalet Bakanlığının elindeki BTC’lerin satışlarıyla düzeltme tetiklenebilir. Veya ilginç biçimde haftalarca RSI aşırı alım bölgesinde oyalanabilir.

Popüler kripto analisti jasonpizzino önemli direnç seviyesi olarak 42.000 doların altını çizdi. TechDev_52 ise Vortex Göstergesi (VI) analizinde önemli bir sinyale dikkat çekip 4-10 ay içinde fiyatın 69.000 doları aşabileceğini söyledi. Bu da 2024 yılında yeni ATH anlamına geliyor.

Fakat TechDev tarafından ortaya atılan görüş 4 yıllık döngü anlatısını boşa çıkarıyor. Belki de bundan sonraki süreçte blok ödül yarılanmasının fiyat üzerinde o kadar da etkisi olmayacak. Kurumsal talebin etkilerini gördükçe bunların da netleştiğine şahit olabiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.