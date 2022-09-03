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Dikkat! Bitcoin Ve Ethereum’un Fiyat Hareketine Yön Verecek Seviyeler!

Yatırımcılar dikkat! Kripto para devleri Bitcoin (BTC) ve Ethereum'un (ETH) fiyat hareketine yön verebilecek bu seviyeler kritik!
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3 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC), tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolardan %70 oranından fazla düşmesine rağmen, bazı yatırımcılar pozisyonlarını korudu. Veri analiz platformu olan TipRanks’ten elde edilen veriler, cüzdanların %62’sinin Bitcoin’i bir yıl veya daha uzun süredir elinde tuttuğunu gösteriyor. Bitcoin’i bir aydan daha kısa bir süre tutan cüzdan sayısı sadece %6. Edinilen veriler yatırımcıların uzun vadeli bir yaklaşım benimsediğini ve pozisyonlarını koruduğunu gösteriyor. Veriler böyle iken boğalar, Bitcoin ve altcoinleri genel direnç seviyelerinin üzerine çıkarabilir mi?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, 1 Eylül’de düşüş trendi çizgisinin üzerinde kırıldı ve kapandı; yaşanan durum kısa vadeli düzeltme aşamasının sona erebileceğinin ilk göstergesi olabilir. 20.576 dolarda küçük bir direnç bulunabilir. Ancak boğalar fiyatı belirtilen seviyenin üzerine çıkarmayı başarırsa BTC/USDT paritesi 20 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) olan 21.091 dolar seviyesine ulaşabilir. Belirtilen bölge, dikkat edilmesi gereken önemli bir seviye. Çünkü alıcılar bu engeli aşarsa, olumsuz havanın zayıflayabileceği düşünülebilir. Varsayım gerçekleşecek olursa BTC/USDT paritesi 50 günlük basit hareketli ortalama (SMA) olan 22.318 dolara doğru bir yükseliş girişiminde bulunabilir.

Bu olasılıkların aksine, kripto para biriminin fiyatı 20.576 dolardan veya 20 günlük EMA’dan düşerse, ayılar pariteyi 18.910 ila 18.626 dolar arasındaki kritik destek bölgesine düşürmek için bir girişimde daha bulunabilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum 31 Ağustos tarihinde 20 günlük EMA’dan seviyesinin altına bir düşüş yaşadı. Ancak kripto para birimi için önemli bir olumlu hareket ise boğaların fiyatı baş ve omuz (H&S) formasyonunun boyun çizgisinin altına düşmesine izin vermemesi söylenebilir. Lider akıllı sözleşmenin fiyatı 1 Eylül’de boyun çizgisinden yukarı yönlü bir artış yaşayarak 50 günlük SMA seviyesi olan 1.640 dolara yükseldi. Ayılar, 50 günlük SMA ile 1.700 dolar arasındaki bölgeyi savunmaya çalışabilir, ancak boğalar belirtilen engeli aşarsa ETH/USDT paritesi yukarı yönlü bir ivme kazanabilir. Parite daha sonra 1.848 dolara ardından 2.030 dolara kadar yükselebilir.

Ancak kripto para biriminde işler kötüye gider ve fiyat üst bölgeden düşerse parite tekrar boyun çizgisine gerileyebilir. Bu destek seviyesi kırılırsa Ethereum’un fiyatı 1.422 dolara ardından 1.280 dolara düşebilir.

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