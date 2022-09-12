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Son Yükselişi Bilen Analist Uyardı! Kripto Para Yatırımcıları Dikkat!

Kripto para piyasaları nereye gidiyor? Bitcoin'in son düşüş ve yükselişini doğru tahmin eden gizemli analist yine konuştu.
17:57
12 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sadece son yükseliş değil bu analist son düşüş ve yükselişi doğru tahmin etmişti. Şimdi yeniden uyarıyor. Düşüş ve yükseliş öncesinde bu analistin görüşlerini birkaç kez paylaşmıştık. Fiyatın yönünü doğru tahmin ettiği için bugün yaptığı duyuruyu da paylaşmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Bitcoin’in rallisi nereye kadar devam edecek? Daha fazla yükseliş kapıda mı? Detaylar haberimizde.

Son Yükselişi Bilen Analist

Capo ismini birkaç kez duyurmuştuk. Bitcoin hakkında son zamanlarda verdiği hedefler neredeyse nokta atışı olacak şekilde yerine ulaşıyor. Capo birkaç dakika önce yeni bir gönderi paylaştı. Buna göre kripto paralarda devam eden yükseliş kritik seviyeye ulaştıktan sonra yeniden tersine dönecek. Peki kar satışlarının geleceği kritik bölge neresi?

Capo, Twitter hesabı üzerinden 17:30’da aşağıdaki paylaşımı yaptı.

“Çoğu insan artık yükseliş duygusuna kapılmaya başladı. Bunun kısa bir sıkışma olduğunu ve düşüş trendini devam ettirmek için ortaya çıkan sıçrama olduğunu unutmayın. Halen fiyatın biraz daha yukarı gideceğini düşünüyorum. Bence 22.500 dolar ile 23.000 dolar arasında yeni bir zirve yapacağız ve ardından düşüş yeniden başlayacak.”

Capo benzer sözleri Bitcoin 25.200 dolar direncinin üzerindeyken de paylaşmıştı. Fiyatın 19.000 dolar bandına düşeceğini söyledi ve öyle oldu. Fiyat 18.800 dolarlı bölgedeyken artık yükselişin başlayacağını ve 23.000 dolar bölgesine kadar yeni bir zirve yapacağımızı tahmin etti. Bu tahmini de doğru çıktı. Şimdi sırada 23.000 dolar bölgesinden ret yiyecek (potansiyel) fiyatın 15.000 dolar bölgesine kadar tarihi bir dip yapması kaldı. Capo, Bitcoin fiyatının kısa vadede 15.000 dolara kadar keskin bir iniş yapmasını bekliyor.

Kripto Para Uzmanlarının Tahminleri

Capo düşüş yanlısı peki ya diğerleri? Popüler kripto para analisti Michael Poppe fiyatın asgari 25.000 dolar seviyesine kadar yeniden tırmanmasını bekliyor. Şimdilik 22.000 doların üzerinde tutunan Bitcoin fiyatı yukarı yönlü eğilimini devam ettiriyor. Ancak kripto paralar son derece kırılgan ve yarın gelecek enflasyon verisi piyasası sürpriz bir yöne çekebilir.

Volatilitenin artacağı (1-5 gün arasında) kesin gibi, yatırımcıların bu sebepten her iki yöne vadeli işlemlerde çok daha temkinli olması gerekir. Peki temkinli olmak nedir? En azından kritik kırılma noktalarına yakın stop bölgelerinizi oluşturarak zarar kesme önlemlerinizi almanız gerekiyor.

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