Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) 19 Ayın Zirvesini Yıktı Geçti! Sırada Ne Var?

Özet

  • Ethereum, son zamanlarda 2.000 doların üzerine çıkarak yatırımcıları ve analistleri 3.000 dolar fiyatının ulaşılabilir olup olmadığı konusunda spekülasyona sevk etti.
  • Deflasyon olgusu ve Grayscale Ethereum Trust'ta daralan prim açığı gibi faktörler, ETH'nin fiyat artışına katkıda bulundu.
  • Ethereum ağında stake edilen ETH'nin ortalama birim fiyatı 2.000 doları aşarak uzun vadeli yatırımcıların çoğunun kâr ettiği bir noktaya ulaştı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum (ETH) dikkat çekici bir yükseliş kaydetti, yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve yatırımcılar ile analistlerin 3.000 dolarlık bir fiyat etiketinin ulaşılabilir olup olmadığı konusunda spekülasyon yapmasına neden oldu.

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Ethereum’da Uzman YorumuKurumsal İlginin ETH Fiyatına Etkisi

Ethereum’da Uzman Yorumu

Stacked Ethereum’un son zamanlarda gerçekleşen fiyatının 2.000 doların üzerine çıkması, yoğunlaşan deflasyon olgusu ve Grayscale Ethereum Trust’ta daralan prim açığı da dahil olmak üzere birçok faktör bu fiyat artışına neden oldu. CryptoQuant Araştırma Başkanı’na göre, Ethereum ağında stake edilen ETH’nin ortalama birim fiyatı yakın zamanda 2.000 doları aştı. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

ETH’yi uzun vadede tutmak isteyen yatırımcılar için ortalama birim fiyat birkaç gün önce 2 bin doları aştı ve uzun vadeli yatırımcıların çoğu kara yöneldi, bu da muhtemelen önemli bir destek görevi görecek.

Belirtilen kırılma, uzun vadeli yatırımcıların çoğunun artık kâr ettiğini ve potansiyel olarak daha fazla büyüme için sağlam bir temel sağladığını gösterebilir. Ethereum’un fiyat artışının ivme kazanması, yoğunlaşan deflasyonist olgu olabilir.

BlackRock’un 10 Kasım’da SEC’e ETF spotu başvurusunda bulunmasının ardından toplam ETH işlemleri sayısı artmaya başladı. Bu durum toplam ETH arzında keskin bir düşüşe yol açtı. Haberin açıklanmasından bu yana toplam arz -82.861 ETH azaldı. Üstelik Grayscale Ethereum Trust’ta Aralık 2022’de -%59,49’a düşen prim açığı, kurumsal alımlar nedeniyle daralıyor.

Kurumsal İlginin ETH Fiyatına Etkisi

Bu durum kurumsal yatırımcıların büyük miktarda güven ürünü satın almasının ve ETH’yi daha da yukarı çekmesinin bir işareti olarak görülüyor. Brezilya’nın en büyük bankası Itau Unibanco’nun kripto para birimi işlem hizmetini başlatmasıyla Ethereum’a kurumsal katılımın da artması bekleniyor.

Başlangıçta Bitcoin ve Ethereum sunan banka, gelecekte diğer kripto para birimlerini de genişlemeyi hedefliyor. Bu durum ülkedeki kripto düzenlemesinin nasıl geliştiğine bağlı olabilir. Bu hamle, Itau’yu, kripto para borsası MB ve yatırım bankası BTG Pactual’ın dijital varlıklar birimi Mynt gibi diğer yerel oyuncuların yanı sıra Binance gibi küresel devlerle doğrudan rekabete sokuyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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