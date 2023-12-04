NFT Piyasasında Hacim Rekorları Kırılıyor: OpenSea Liderlik Koltuğunu Blur’a Kaptırdı

Kripto para piyasasında Bitcoin öncülüğünde yaşanan yükseliş ile birlikte kriptoya bağlı sektörlere de para girişleri artmaya devam ediyor. Buna göre NFT piyasasında geçtiğimiz ay dikkat çeken bir hacim artışı yaşandı ve artan işlem hacminin büyük bir kısmı Ethereum ekosisteminde yer alan son dönemin en popüler NFT pazar yeri Blur tarafında gerçekleşti.

NFT Piyasasında Yükseliş Dikkat Çekiyor

Bitcoin ile başlayan yükseliş ivmesi altcoin piyasasında da bir artış yaşanmasının önünü açtı ve bu durum NFT piyasasında da ciddi bir ivme yakalanmasını sağladı. Buna göre Kasım ayında Ethereum ekosisteminde NFT işlemlerinde 605 milyon dolar değerinde hacim görüldü. Bu rakam Ekim ayında yaşanan 306 milyon dolarlık aylık işlem hacmine kıyasla neredeyse %100’lük bir artış yaşandığını gösteriyor.

Aralık ayına sadece ilk dört gününde ayın NFT işlem hacmi şimdiden neredeyse 90 milyon dolara ulaştı ve bunun yaklaşık 70 milyon doları popüler NFT pazar yeri Blur tarafında gerçekleşti. Ekim 2022’de piyasaya sürülen Blur, profesyonel NFT tüccarlarının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış sıfır ücretli bir NFT pazarıdır.

Blur Liderlik Koltuğuna Oturdu

Şubat ayından bu yana NFT piyasası OpenSea’den Blur’a kayda değer bir pazar payı değişimine tanık oldu ve daha sonraki süreçte Blur pazar yeri şu anda Ethereum ekosisteminde üzerinde NFT pazarındaki toplam işlem hacminin neredeyse %80’ine hakim oldu.

Geçtiğimiz yıla kadar bu sektörün en büyük NFT pazarı olan OpenSea, ciddi bir kullanıcı kaybı yaşadı ve şu sıralar Ethereum ekosisteminde NFT işlem hacminin yaklaşık %17’sini elinde tutuyor. Bu durumun en büyük nedenlerinden biri ise Blur tarafından gerçekleştirilen airdrop etkinliği ve bu etkinliğin hala devam etmesi.

Tüm bunlarla birlikte Solana tabanlı NFT pazarlarında da alım satım işlemlerinde önemli bir artış yaşanıyor ve günlük hacimler Kasım ayı boyunca yükseldi. 30 Kasım’da Solana tabanlı NFT piyasalarındaki toplam işlem hacmi 9,3 milyon dolara ulaşarak Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu hacmin büyük kısmı ise günlük 5 milyon doların üzerinde işlem hacmi ile Tensor üzerinde gerçekleşti.