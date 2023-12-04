Polygon (MATIC)

Polygon (MATIC) 2024 Yılına Hazırlanıyor, İşte Hedefler

Özet

  • MATIC Coin fiyatı BTC düşüşüyle 0,8 doların altına indi.
  • Popüler altcoin 0,89 dolarlık direnci aşabilirse 1 dolar üzerinde zirveleri görebilir.
  • Uzun vadeli yükseliş hareketi için 1,2 dolar direnci aşılmalı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 41.600 doların üzerinde ve yatırımcılar daha fazla yükseliş için umutlu. 2023 yılının son haftalarındayız. Kriptoda talep yeni yıla yaklaştıkça artmaya başladı. Bunun sebebi önümüzdeki yıla dair beklentiler ve yatırımcıların çok fazla haklı nedeni var. Peki Polygon (MATIC) için tahminler 2024 için ne yönde?

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Polygon (MATIC)MATIC Coin 2024 Tahminleri

Polygon (MATIC)

Son 5 gündür toparlanan MATIC Coin fiyatı yaklaşık 0,821 dolardaki direnç seviyesine ulaştı. Ancak BTC 42.000 dolardaki dirençten döndüğü için popüler altcoin de 0,8 doların altına indi. Şimdilik kritik direnç 0,89 dolarda fakat öncesinde 0,8 dolar seviyesinin geri alınması gerek.

Bitcoin fiyatındaki artışın devam ettiği senaryoda 0,89 dolar direnci aşılabilir ardından 0,98 dolarlık zirve hedeflenecek. Geçtiğimiz yıl kripto para piyasaları sallanırken nispeten güçlü kalan MATIC Coin şimdi piyasanın gerisinde bir performans gösteriyor. Bu da heyecanın farklı alanlarda yoğunlaşmasıyla bağlantılı olabilir çünkü halen kripto para borsalarında hacim istenen seviyelerde değil.

Önümüzdeki gün ve haftalarda MATIC Coin fiyatının 0,98 dolar direncini aşması halinde düzeltici hareketin sona erdiğini görebiliriz. Şimdilik bu uzak bir ihtimal gibi görünmüyor.

MATIC Coin 2024 Tahminleri

Dört saatlik grafikteki golden cross yükseliş eğiliminin devamını destekliyor. Haftalık grafikteyse Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA’lar) ‘altın kesişimi’ orta vadeli eğilimin yükseliş olduğunu söylüyor. MACD yükselişi destekleyen diğer sinyalken haftalık grafikte RSI net bir toparlanma işareti göstermiyor.

Haftalık grafikteki yükseliş eğilimi 0,67 dolar üzerindeki kapanışlarla desteklenecek. Üst üste üçüncü ay da nispeten pozitif kalan altcoin artık uzun süreli zayıflığın ardından kendine gelebilir. Ekip böyle bir hedef odaklanacaksa token dönüşümü ve yeni duyurularla topluluğun da harekete geçmesi sağlanacaktır. Nitekim reklam ve pazarlama konusunda ekibin başarısını 2022 yılında net biçimde görmüştük.

Uzun vadeli görünümde de 0,975-0,98 dolar bölgesi kritik öneme sahip. Beklenen büyük yükseliş için bu bölgenin desteğe dönüşmesi gerekecek. Ardından 1,2 dolarlık direnç hedeflenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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