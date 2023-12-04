Ethereum (ETH)

Avrupa’nın En Büyük Finans Kurumlarından ve Bu Altcoini Tercih Etti

Özet

  • Societe Generale Ethereum ağındaki ilk tokenize tahvil ihracını tamamladı.
  • Dünyanın en köklü finans kurumları RWA alanında mevcut kripto ağlarını da tecrübe ediyor.
  • Gelecekte tokenize varlıkların, tahvillerin 10 trilyon dolar piyasa büyüklüğüne ulaşması bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para piyasaları sadece token fiyatlarından ibaret değil ve finans kurumları bunun net biçimde farkında. Son attıkları adımlar da bunu doğruluyor. Çin’in en büyük bankalarından birinin tokenize varlık ihracı için Ethereum’u tercih etmesinin ardından Societe Generale isimli Avrupa devi de altcoin kralını tercih etti. Tüm bunlar uzun vadeli büyümeye dair iyimserliği besleyen şeyler.

İçerikler
Societe Generale ve EthereumEthereum’un Geleceği

Societe Generale ve Ethereum

Avrupa’nın en büyük finans şirketlerinden olan Societe Generale dünya genelinde 117 binden fazla çalışana sahip. Fransa’nın en eski bankalarından biri. Bu tarz kurumların kriptoya yönelik attıkları adımların mahiyeti iyi anlaşılmalı çünkü geleceğe dair çok net sinyaller veriliyor.

Fransız bankacılık devi Societe Generale, gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonunun geleneksel finans kurumları arasında talep görmesinin ardından ilk tokenize tahvil ihracını Ethereum ağında gerçekleştirdi.

SocGen’in bankanın dijital varlık odaklı kolu SG-FORGE tarafından tescil edilen 10 milyon € değerindeki token ihraç edilirken AXA Investment Managers (AXA IM) ve Generali Investments alıcı konumundaydı. Geçtiğimiz ay JPMorgan ve Apollo kripto ağları üzerinde tahvil ihracı konusunda yine manşetlerdeydi.

Ethereum’un Geleceği

Tokenize varlıkların küresel piyasa değerinin 10 trilyon doları aşması bekleniyor. İhraç edilen tahviller, varlıklar için neden blockchain’in cazip olduğuna uzun uzun değinmiştik. Şeffaflık, maliyetler, güvenlik ve daha onlarca sebep sıralanabilir. Ancak günün sonunda gördüğümüz şey bu yönelimin Ethereum, Chainlink gibi bu alan ön plana çıkan ağları nasıl etkileyeceğidir.

Eğer gelecekte 10 trilyon dolarlık varlıktan bahsediyorsak bunun ne kadarlık kısmının Ethereum veya Chainlink gibi kripto yönü de olan blockchainlerde olacağını da düşünmeliyiz. Ethereum ağındaki TVL’in 1 trilyon dolara ulaştığı dünyada ETH fiyatının birkaç bin dolarda kalması anlamsız olabilir.

Belki de gelecekte Bitcoin yan ağları üzerinden de (Stacks (STX) burada nasıl bir rol oynayabilir?) bu tarz tahvil ihraçları göreceğiz. Tüm bunlar kripto paraların geleceğinin spekülatif fiyat hareketlerinin ötesinde yeni çağın hatta yeni internet çağının gücüyle nasıl şekillendireceği hakkında da bize fikir veriyor.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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