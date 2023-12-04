BITCOIN (BTC)

Kripto Kahininden Bitcoin’de 4 Kat Artış İddiası: “BTC’de Patlayıcı Ralli!”

Özet

  • PlanB, Bitcoin'in stok-akış (S2F) modeline dayalı olarak, BTC halvinglerine ve tarihsel fiyat hareketlerine dayanarak yeni bir rallinin yaklaştığını öne sürdü.
  • Analist, halving sonrasında Bitcoin'in muhtemelen 60.000 dolar civarında bir ralli yapabileceğini, ancak bir sonraki halvingde 532.000 dolar civarında olabileceğini belirtti.
  • PlanB, sosyal medyada paylaştığı grafikle, BTC'nin dağıtım aralığının tarihsel eğilime göre önümüzdeki birkaç yıl içinde yarım milyon dolar aralığının üzerine çıkabileceğini iddia etti
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kıdemli kripto para analisti PlanB, Bitcoin‘in (BTC) artık çoğu kişinin inandığından daha hızlı bir şekilde BTC’yi yeni zirvelere çıkarabilecek yakın bir yolda olduğunu öne sürdü. Uzman isim PlanB, madencilerin ödüllerinin yarıya indirildiği BTC halvinglerine dayalı uzun vadeli piyasa döngülerini tahmin etmeyi amaçlayan Bitcoin için stok-akış (S2F) modeli hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

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BTC’de Kritik Süreç“Bitcoin’de 4 Kat Artış!”

BTC’de Kritik Süreç

Analist, halvinge kadar geçen ay sayısını belirten renk kodlu noktalar kullanıyor ve bu noktalar, tarihsel olarak her yarıya denk gelen potansiyel boğa koşuları için zamana dayalı bir gösterge görevi görüyor. Önceki döngülere dayanarak PlanB, muhtemelen 60.000 dolar civarında bir rallinin yaklaştığını belirtti. Ancak halvingin ardından 532.000 dolar civarında potansiyel bir fiyat tavanının oyunda olduğunu da öne sürdü. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bu halvingden sonra Bitcoin fiyatı artıyor… Nisan 2024’te yine bunun olmasını bekliyorum. Fiyat bu yeni hatta doğru hızla 532.000 dolara yükselecek. Ancak şimdilik, bir sonraki halvinge kadar, tarihsel olarak bu mavi noktalar tekrar dokunuyor ve yavaş yavaş 55.000 ile 60.000 dolar arasındaki model değerine doğru yükselmemiz beni şaşırtmaz.

“Bitcoin’de 4 Kat Artış!”

PlanB yakın zamanda sosyal medya platformu X’teki takipçilerine her halvingin BTC’nin çoğunluğunun hangi fiyata dağıtıldığını gösteren bir grafik paylaştı. PlanB, BTC’nin dağıtım aralığının alt sınırından yaklaşık 4 kat daha yüksek göründüğü tarihsel eğilime dayanarak, lider kripto para biriminin önümüzdeki birkaç yıl içinde yarım milyon dolar aralığının üzerine çıkabileceğini iddia etti.

Ayrıca bir sonraki boğa koşusunun, Covid 19 gibi 2021 döngüsünü etkileyen çeşitli makro faktörler nedeniyle geçmişe göre çok daha patlayıcı olabileceğini öne sürerek açıklamalarında son olarak şunları söyledi:

2012 halvinginde çoğu Bitcoin 16 doların altındaydı. 2016 halvinginde BTC’nin çoğu 256-1024 dolar aralığındaydı. 2020 halvinginde BTC’nin çoğu 4.000-16.000 dolar aralığındaydı. 2024 halvinginde BTC’nin çoğu 16.000-65.000 dolar aralığında olacak. Önümüzdeki dört yıl içinde çoğu BTC 65.000 ila 524.000 dolar aralığında transfer olursa şaşırmam.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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