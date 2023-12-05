Son Dakika: BlackRock Spot Bitcoin ETF Haberiyle BTC 42.333 Dolar Oldu

Kral kripto para birimi günlük kapanışa yaklaşık iki saat kala yeniden 42.000 doları aştı ve yıllık zirvesini daha yukarı taşıyor. Birkaç dakika önce 42.333 dolara kadar ulaşan fiyatın ilerleyen dakikalarda 42.500 doları aştığını görebiliriz. BlackRock haberiyle gelen yükselişin öncü sinyali zaten alınmıştı.

Kripto Paralar Son Dakika

Birkaç dakika önce Bitwise ETF başvurusunda S-1 güncellemesi olduğunu son dakika olarak duyurmuş bunun devamının geleceğini söylemiştik. Bloomberg uzmanları dosya güncellemelerinin ETF onayına gittikçe yaklaşıldığına işaret ettiğini söyledi. SEC artık kripto paralara karşı negatif yaklaşımı bir kenara bırakarak potansiyel ihraççılarla görüşmeler yapıyor.

BlackRock da spot Bitcoin ETF başvurusu için S-1 güncellemesini yaptı. 10 Ocak tarihine kadar gelecek onay için umutlanan yatırımcıların beklentisi bu tarz hareketlerle daha da artıyor. Elbette BTC fiyatının da bu sayede yükseldiğini görüyoruz. Aralık ayının tüm bu sebeplerden büyük yükselişlere gebe olduğunu henüz Kasım ayında söylemiştik.

Kripto para piyasaların 3 aya yakın süredir beklentiler dahilinde olumlu hareket ederken altcoinler için büyük yükselişler yakına başlayabilir.