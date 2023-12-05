A’dan Z’ye Dogecoin (DOGE) Analizi ve Fiyat Tahmini

Yatırımcılar heyecanlı çünkü Bitcoin çok uzun bir aranın ardından tekrar 42.000 doların üzerinde seyrediyor. Yazı hazırlandığı sırada fiyat kritik bölgeyi geri aldı. Altcoinler eğer BTC böylesine yüksek bir seviyede konsolidasyona başlarsa ciddi ralliler yapabilir. Şimdilik beklenti kazanımların korunması yönünde. Peki DOGE için beklentiler ne yönde?

Dogecoin (DOGE)

Teknik analiz cephesinde DOGE fiyatı 0,082 dolarlık direnç bölgesi üzerinde kapanışlar yaptığı için ralli devam edecek gibi görünüyor. Bitcoin’in yazı hazırlandığı sırada yıllık zirvesini daha öteye taşıma gayreti de umut verici. Şimdi ise DOGE boğalarının aşması gereken diğer büyük direnç 0,093 dolarda bulunuyor.

Dogecoin‘in bu direnci kırması halinde yüzde 30 artışla 0,12 dolara ulaşması şaşırtıcı olmayacaktır. MACD, yukarı yönlü hareketli ortalamalar ve RSI yükseliş senaryosunu destekliyor.

Olası fiyat düzeltmesi 0,78 dolara kadar düşüş getirebilir.

Dogecoin On-Chain Yorum

DOGE cüzdanlarının yaklaşık yüzde 65’i hali hazırda kârlı bir konumda. Kayıp yaşayan yüzde 29 ise artık azınlık oldu. Kazançlı yatırımcılar fiyat yükselişinin devamı için özellikle mevcut ortamda son derece önemli. Önümüzdeki yıla dair artan iyimserliğin ortasında kayıp endişesi azalan yatırımcılar daha huzurlu biçimde varlıklarını elinde tutabilecek.

Son 30 günde DOGE tutan adreslerin sayısında da kayda değer bir artış var. Bu sayı 4,97 milyon seviyesinden 5,13 milyona kadar yükseldi. Güncel net artış ise 50 bin yeni yatırımcının son yükselişin ortasında halen varlıklarını tuttuğunu gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta DOGE işlemlerinde yüzde 50’yi aşan bir düşüş gördük. Ancak bunu direkt olarak negatif değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü anormal ağ aktifliğini de haberleştirdiğimizi hatırlayacaksınız. Hızla artan aktivitenin böylesine düşmesi yakın zamandaki ortalama seviyelerde oyalanabiliyor olması o kadar da kötü değil.

İyi haberlerden biri sıfır bakiyeye sahip DOGE adreslerinin sayısındaki yüzde 16 azalmadır. Bunların bir kısmın cüzdanlarını kapatırken önemli bölümü birikime döndü. Sosyal hacim fiyattaki artışa rağmen zayıf ancak DOGE-1 ve diğer uzay görevlerine çok süre kalma bu cephedeki verinin de belki de Elon Musk desteğiyle toparlandığını göreceğiz.

Dogecoin tokenlerinin %0,1 ila %1’ine sahip olan 81 büyük yatırımcı var burada azalma yok. Dogecoin arzının yaklaşık %22’sine sahip adresler sağlam kalmaya devam ediyor. Meme coinler boğa rallilerinde ciddi artışlar yaşayabiliyor. Tüm bu veriler ışığında DOGE yatırımcılarının da kazanç elde edip edemeyeceğini BTC performansı belirleyecek. Eğer kral kripto para birimi yeni zirveler yapabilirse DOGE diğer altcoinlerle birlikte hızlı yükselişler yaşayabilir. Ancak BTC henüz yerel zirvesini belirlemiş değil.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.