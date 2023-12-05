Kârlı Balinalar Hamlelerine Devam Ediyor! Bu Kripto Para Radarlarında

Bitcoin ve altcoin’ler etkili yükselişlerini sürdürürken balina hareketleri de gelmeye devam etti. Balinaların hamlelerinde önemli bir husus kâr elde etmiş olmaları. Bu durum beraberinde yükseliş odaklı duygulara dair iyimserliğin devam ettiğini gösterdi. Her bir hamle de kripto para dünyasında dikkat çekti. İki balinanın hamlelerine bakalım.

Celsius Network’ten Milyon Dolarlık Transfer

Celsius Network, kripto tutkunlarının dikkatini çeken önemli bir hamleyle, sadece altı saat önce Falcon X’e 16 milyon 680 bin dolar değerinde 7 bin 500 ETH daha yatırdı. Bu stratejik para yatırma işlemi, Celsius Network’ün kripto piyasasında proaktif ve iddialı bir duruş sergilediğini gösteren son işlem serisinin bir parçası.

Bu son para yatırma işlemi, Celsius Network’ün cesur kararlar alma konusundaki kararlılığını yansıtan bir dizi hızlandırılmış hamleyi takip etti. Son üç hafta içinde Celsius Network, tamamı Falcon X’e yönlendirilen 47 milyon 600 bin dolar tutarında toplam 22 bin 600 ETH transferi gerçekleştirdi.

Paradigm Ortağının Büyük Birikimi

Bir başka ilgi çekici hareketle, 0xaa1 olarak tanımlanan ve potansiyel olarak Paradigm ortağı Samczsun ile bağlantılı olan devasa bir balina, ETH üzerinde güçlü bir yükseliş duruşu sergiledi. Yaklaşık 10 saat önce, ETH fiyatlarındaki düşüş sırasında, balina stratejik olarak Binance‘den 2 bin 228 dolar bir fiyat ile 931,1 ETH aldı. Alınan tutarın rakamsal karşılığı 2 milyon 70 bin dolar.

Bu balinanın ETH‘e yönelik yükseliş yaklaşımı burada bitmiyor. İddialara göre balina, 13 Ekim’den bu yana hem merkezi olmayan borsalardan (DEX) hem de Binance’ten toplam 26 bin 561 ETH aldı. Bunun rakamsal karşılığı yaklaşık olarak 52 milyon 300 bin dolar. Ortalama satın alma fiyatı bin 969 dolar olan bu önemli yatırımın tahmini gerçekleşmemiş kârı şu anda 7 milyon 440 bin dolar gibi etkileyici bir seviyede bulunuyor.

Stratejik Hamleler Yükseliş Beklentisinin Bir Göstergesi

Kripto balinalarının bu stratejik manevraları, piyasada yükseliş eğiliminde bir hissiyatın hakim olduğunu gösterdi. Özellikle fiyat dalgalanmaları sırasında para yatırma ve biriktirme işlemlerinin zamanlaması, piyasa dinamiklerinden faydalanmaya yönelik stratejik bir yaklaşıma işaret etti.

Kripto topluluğu büyük oyuncuların faaliyetlerini yakından izlediğinden, bu hareketler piyasa duyarlılığı için bir barometre görevi görerek potansiyel eğilimler ve yatırım stratejileri hakkında içgörüler sağladı.