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Ne Ethereum Ne XRP! Analist Bu Altcoin’in Kimsenin Beklemediği Anda Patlamasını Bekliyor!

Yakından takip edilen kripto para analisti Kaleo, en büyük köpek temalı altcoin'in kripto para yatırımcılarının dikkatini çekecek şekilde yükselmek üzere olduğunu söyledi.
09:45
1 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti Kaleo, en büyük köpek temalı altcoin’in Dogecoin‘in (DOGE) kripto para yatırımcılarının dikkatini çekmek üzere olduğunu söyledi. İşte analistin DOGE öngörüsü.

Dogecoin’in Kimsenin Beklemediği Anda Patlamasını Bekliyor

Anonim kripto para analisti Kaleo, DOGE’un fiyat grafiğinin yukarı yönde patlama yapmaya hazır göründüğünü söylüyor. Kaleo’ya göre Dogecoin, diğer altcoin’lere kıyasla artık geride kalmayarak yükselişe geçecek:

İyi bir sıkışma görene kadar hala kral DOGE’la birlikte gitmeye devam edeceğim. Grafik bunu yapmak için çok hazır görünüyor. Dogecoin’in kendi anını yaşamaması için çok fazla altcoin zaten sıkıştı ve patladı. Bir kez daha, hızlı bir şekilde BTC’ye geri dönmeyi planlıyorum ancak yine de sağlam bir yükseliş için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da DOGE hareket ettiğinde bunun genellikle tek seferde gerçekleşiyor olmasıdır. Bu nedenle şu anda olduğu gibi sıkıcı olduğu dönemlerde alım yapmak daha iyidir.

DOGE, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 3,18 yükselişle 0,765 dolar civarındaki diyagonal direncinin biraz üzerinde, 0,07687 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’in 30 Bin Doları Geçmesini Bekliyor

En büyük kripto parayı da analiz eden Kaleo, Bitcoin (BTC) üzerindeki kısa vadeli görünümün son derece pozitif olduğunu söyledi. Analist, BTC’nin daha düşük zaman diliminde çoklu dirençleri kırmasını beklerken, 30 bin doların üzerine çıkacak şekilde bir hazırlık içinde olduğuna inandığını belirtti:

Ve işte 2 bin 500 dolardan sıçrama böyle yapılır! Şimdi yavaşça daha yüksek tepelere doğru geri çekilme, yeniden 29 bin doları geçme ve tam kırılma için hızlanmayı başlatma zamanı.

BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,31 yükselişle 28 bin 425 dolardan el değiştiriyor. Veriler en büyük kripto paranın değerinin son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 3,34 ve yüzde 19,88 artırdığını gösteriyor.

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