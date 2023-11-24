Kripto Borsasından 47 Milyon Dolar İçin 4.7 Milyon Dolarlık Ödül! 25 Kasım Saat 09.00’a Kadar Süre Verildi!

Merkeziyetsiz borsa (DEX) protokolü KyberSwap, protokolden 47 milyon dolarlık fonu çalan hacker’a çaldığı fonlar üzerinden yüzde 10’luk ödül teklif etti. Ödül teklifi hacker tarafından daha önce zincir üstünde bırakılan bir mesaja verilen yanıtla sunuldu.

Hacker’a Teklif Edilen 4.7 Milyon Dolarlık Ödülün Detayları

Bu hafta başında meydana gelen hack saldırısında KyberSwap’in Elastic havuzlarını hedef alınmış ve Arbitrum, Optimism, Ethereum, Polygon ve Base dahil olmak üzere birden fazla Blockchain‘lerdeki fonlar çalınmıştı. Hacker, saldırı sonrasında Blockchain üzerinde bıraktığı bir mesajla ekiple fonların akıbeti konusunda pazarlık yapmak istediğini belirtmişti.

Hacker bıraktığı mesada “Sevgili Kyberswap Geliştiricileri, çalışanları, DAO üyeleri ve LP’ler, görüşmeler birkaç saat içinde tamamen dinlendiğimde başlayacak. Teşekkür ederim.” notunu düşmüştü.

Bugün, KyberSwap bu mesaja verdiği yanıtla hacker’a anlaşma önerdi. Zincir üstündeki mesaja yanıt veren ekip, hacker’ın çaldığı fonların yüzde 90’ını 25 Kasım’da TSİ 09.00’da kadar belirtilen bir cüzdan adresine iade etmesi halinde çalınan fonların yüzde 10’u kadarlık yani yaklaşık 4.7 milyon dolarlık ödül teklifinde bulundu.

KyberSwap’ın Kurucu Ortağından Hacker’a Ültimatom

KyberSwap kurucu ortağı Victor Tran, zincir üstünde bırakılan mesajda hacker’a fonları sunulan ödül teklifi dahilinde iade edebileceğini ya da kaçak kalmaya devam edebileceğini belirterek ültimatom vermeyi de ihtimal etmedi.

Ödül teklifi, KyberSwap’in saldırının sonuçlarını hafifletme ve likidite sağlayıcılarını yeniden bir bütün haline getirme çalışmalarının bir parçası. Blockchain güvenlik şirketi Beosin, saldırıya neden olan güvenlik açığının KyberSwap’in likidite havuzlarındaki tik aralığı sınırlarıyla ilgili bir sorundan kaynaklandığını açıkladı. Hacker bu açığı kullanarak likiditeyi önce yapay olarak iki katına çıkardı ve daha sonra boşaltma yoluna itti.

Öte yandan hacker’ın saldırısı sonrası sert şekilde düşen protokolün hizmet token’i KNC, 0,90 dolardan 0,70 dolara geri çekilmesi sonrası toparlanmaya çalışıyor. Altcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,43 yükselişle 0,7287 dolar seviyesinde bulunuyor.