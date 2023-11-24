Merkezsiz Borsa (DEX)

Kripto Borsasından 47 Milyon Dolar İçin 4.7 Milyon Dolarlık Ödül! 25 Kasım Saat 09.00’a Kadar Süre Verildi!

Özet

  • KyberSwap'in maruz kaldığı hack saldırısının ardından çaldığı fonların yüzde 90'ını iade etmesi karşılığında hacker'a yüzde 10'luk bir ödül teklif edildi.
  • KyberSwap, çalınan fonların 25 Kasım'a kadar iade edilmesi durumunda hacker'a yaklaşık 4.7 milyon dolarlık bir ödül sundu.
  • Protokol, saldırının etkilerini hafifletmeye ve likidite sağlayıcılarına destek sağlamaya çalışıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Merkeziyetsiz borsa (DEX) protokolü KyberSwap, protokolden 47 milyon dolarlık fonu çalan hacker’a çaldığı fonlar üzerinden yüzde 10’luk ödül teklif etti. Ödül teklifi hacker tarafından daha önce zincir üstünde bırakılan bir mesaja verilen yanıtla sunuldu.

İçerikler
Hacker’a Teklif Edilen 4.7 Milyon Dolarlık Ödülün DetaylarıKyberSwap’ın Kurucu Ortağından Hacker’a Ültimatom

Hacker’a Teklif Edilen 4.7 Milyon Dolarlık Ödülün Detayları

Bu hafta başında meydana gelen hack saldırısında KyberSwap’in Elastic havuzlarını hedef alınmış ve Arbitrum, Optimism, Ethereum, Polygon ve Base dahil olmak üzere birden fazla Blockchain‘lerdeki fonlar çalınmıştı. Hacker, saldırı sonrasında Blockchain üzerinde bıraktığı bir mesajla ekiple fonların akıbeti konusunda pazarlık yapmak istediğini belirtmişti.

Hacker bıraktığı mesada “Sevgili Kyberswap Geliştiricileri, çalışanları, DAO üyeleri ve LP’ler, görüşmeler birkaç saat içinde tamamen dinlendiğimde başlayacak. Teşekkür ederim.” notunu düşmüştü.

Bugün, KyberSwap bu mesaja verdiği yanıtla hacker’a anlaşma önerdi. Zincir üstündeki mesaja yanıt veren ekip, hacker’ın çaldığı fonların yüzde 90’ını 25 Kasım’da TSİ 09.00’da kadar belirtilen bir cüzdan adresine iade etmesi halinde çalınan fonların yüzde 10’u kadarlık yani yaklaşık 4.7 milyon dolarlık ödül teklifinde bulundu.

KyberSwap’ın Kurucu Ortağından Hacker’a Ültimatom

KyberSwap kurucu ortağı Victor Tran, zincir üstünde bırakılan mesajda hacker’a fonları sunulan ödül teklifi dahilinde iade edebileceğini ya da kaçak kalmaya devam edebileceğini belirterek ültimatom vermeyi de ihtimal etmedi.

Ödül teklifi, KyberSwap’in saldırının sonuçlarını hafifletme ve likidite sağlayıcılarını yeniden bir bütün haline getirme çalışmalarının bir parçası. Blockchain güvenlik şirketi Beosin, saldırıya neden olan güvenlik açığının KyberSwap’in likidite havuzlarındaki tik aralığı sınırlarıyla ilgili bir sorundan kaynaklandığını açıkladı. Hacker bu açığı kullanarak likiditeyi önce yapay olarak iki katına çıkardı ve daha sonra boşaltma yoluna itti.

Öte yandan hacker’ın saldırısı sonrası sert şekilde düşen protokolün hizmet token’i KNC, 0,90 dolardan 0,70 dolara geri çekilmesi sonrası toparlanmaya çalışıyor. Altcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,43 yükselişle 0,7287 dolar seviyesinde bulunuyor.

You Might Also Like

Solana Ağında “Bedava Para” Dağıtılacak! Sürpriz AirDrop Duyurusu!

Solana Ağının En Büyük DeFi Protokolünden Birleşik Krallık Adımı Geldi

Çalıntı Fonlar Kripto Para Borsasını Vurdu! Geçici Bakım Moduna Alındı!

Kripto Para Piyasası Güne Düşüş ile Başladı: Bitcoin (BTC), Yeniden Kritik Seviyelere Geriledi

Kripto Para Borsasından Kullanıcılarına Para İadesi Sürprizi! İşte Detaylar

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Follow:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto para ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Bitcoin 38.000 Dolar Oldu Şimdi Ne Olacak?
Bir Sonraki Yazı Dev Yatırım Bankası JPMorgan’dan Olay Bitcoin Uyarısı: ETF Onayı Sonrası İşler Sarpa Sarabilir!
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Blur (BLUR) Coin Nasıl Alınır?
Altcoin
Kriptoda Haftanın Geniş Özeti 24 Kasım
Kripto Para
Yatırımcılar Geç Kalmamış Olabilir! İlk 10 İçerisindeki Altcoin’de Köprüden Önce Son Çıkış Mı?
Altcoin
Son Dakika: Justin Sun’dan HTX ve Poloniex Hack Saldırıları İçin Açıklama Geldi
KRIPTO PARA BORSALARI
Lost your password?