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İlk 10’daki Altcoinde Bu Seviye Beklenmeli! Son Durum Ne?

Kripto para yatırımcıları yakında daha büyük volatiliteyle karşılaşacaklar. En büyük altcoinlerden biri için bu seviyeler önemli.
20:17
20 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı 25.000 doları defalarca kez test etmesine rağmen üstünde kapanışlar göremedik. Ve bu hafta kritik. ABD cephesinde gelecek veriler bize volatilitenin artacağını söylüyor. En büyük 10 kripto para arasında yer alan bu altcoin ise kısa vadede yükseliş görünümünü sürdürse de bir düzeltme yapabilir. Peki yatırımcılar ne yapmalı?

Cardano (ADA)

Bitcoin fiyatı son birkaç gündür 25.000 dolar seviyesini fazlasıyla ziyaret eder oldu. Normal şartlarda bu denli testin ardından fiyatın direnci aşması veya bu bölgenin yerel zirve olarak işaretlenmesi gerekiyor. Ancak inat sürüyor. Cardano da Pazar gününün sonlarına doğru %2,4’lük bir yükseliş ve sonrasında %5’lik bir düşüş yaşadı. O zamandan bu yana, fiyat bir kez daha yükseldi. ADA Coin için dört saatlik grafikte yükseliş görünümü sürüyor ve 0,37 dolarlık direncin aşılması bir dizi yüksek dibi peşinden getirdi.

Dört saatlik grafikte yükseliş görünümün rafa kalkması için 0,389 dolar altında mum kapanışına ihtiyaç var. En yakın direnç bölgesi ise 0,414 ve 0,419 dolar seviyeleriydi. ADA Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada Bitcoin yeniden 25.000 doları test edip bu seviyeden döndüğü için 0,4 dolara yakındı.

ADA Coin Yorum

Awesome Oscillator bize ADA Coin için yükseliş görünümünün zayıfladığını gösteriyor. A/D çizgisi de geçtiğimiz hafta boyunca daha yüksek dipler yaptı. Bu da istikrarlı bir alım baskısına işaret ediyordu. Geçtiğimiz birkaç gün içinde işlem hacmi yavaş yavaş düştü. Aynı zamanda, ADA boğaları 0,42 doları hedefleyerek dirençleri test etti ancak sonuç başarısız oldu. Yükseliş yapısı göz önüne alındığında, yukarı doğru bir hareketin başlaması ihtimali var ancak yatırımcıların 0,42 dolar üzerinde kapanışları izleyerek daha temkinli hareket etmesi menfaatlerine olabilir.

A/D çizgisinin aksine, spot CVD çizgisi son iki hafta boyunca satış baskısına işaret ediyor. Bitcoin fiyatını düşürebilecek Fed Tutanakları, PCE verisi ve daha fazlası bu hafta açıklanacak. Bitcoin’in yükselişinden yeterince pay alamayan ADA Coin bu süreçte 21.200 dolarlı seviyelerin testi halinde daha büyük kayıplar yaşayabilir. Elbette tüm bunlar teknik verilere göre beklentilerdir ve farklı analistlerin tam tersi yorumları da olabilir. Bundan dolayı mutlaka kendi araştırma ve değerlendirmenizi yapmalısınız.

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