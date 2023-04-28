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2023 yılı çok sayıda altcoinin yatırımcılarına devasa kazançlar getirdi ve bir o kadarı da yerinde saydı. Bitcoin yine de geniş zaman diliminde istikrarlı yükselişini sürdürdü. Yılık ilk dört ayında yeni zirveler yapan kral kripto para birimi şimdi de 30.000 dolara geri dönmek için mücadele ediyor. Elbette bu iniş çıkışlar altcoinleri de yıpratıyor.

Polygon (MATIC)

Yıpranan altcoinlerin başında MATIC Coin geliyor. Geçtiğimiz yıl açıkladığı ortaklıklarla oldukça güçlü durdu. Yılın ilk iki ayında ciddi talep gördü ve önemli kazanımlar elde etti. Şubat ayının yıldızıydı fakat heyecanla beklenen zkEVM başlatıldığında satışlara kurban gitti. Geçtiğimiz yıl gösterdiği güçlü performansla düşüşten kaçanlara sığınak olan MATIC Coin şimdi kar satışlarına şahit oluyor. Şimdiyse direnç ve destek bölgeleri 1 doların hemen altında ping-pong fiyat hareketi görebilir.

Kritik öneme sahip iki bölge bulunuyor bunlardan ilki düşüşü sona erdirebilecek 1,05 dolar seviyesidir. Diğer tarafta 0,95 dolar desteği güçlü kalmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta ayılar 1,05 doları başarıyla savundu ve 0,944 destek seviyesinin yeniden test edilmesini sağladı. Piyasa yapısı bugün de 4 ve 12 saatlik grafikte düşüş yapısında.

MATIC Coin Yorum

Bitcoin muhtemelen altcoin piyasasının yönünde de söz sahibi olacaktır. RSI, basın zamanında güçlü bir düşüş ivmesi gösterdi ve CMF, son günlerde piyasadan yoğun sermaye akışının altını çizerek bunu destekledi. Düşen geliştirme faaliyeti ve ortalama coin yaşı dip seviyeyi satın almak isteyen yatırımcıları MATIC Coin cephesinde ürkütüyor. Daha fazla yatırımcı satışa yöneldiği için ortalama coin yaşı zayıflıyor. MVRV oranı sıfırın altına düşerek kâr alma faaliyetinin güçlü olduğunu gösterdi. Aynı zamanda, fiyat düşüş eğilimine girmişti.

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir diğer faktör de son on gün içinde geliştirme faaliyetlerinde yaşanan keskin düşüştür. Metrik geçtiğimiz ay boyunca düşüş eğilimi gösterdi. Kısa vadede 1,05 dolar üstü kapanışlar zorlu 1,18 dolar bölgesinin test edilmesini sağlayabilir. Ardından 1,24 ve 1,55 bölgesi hedeflenecektir. Ancak 1 doların altındaki fiyat 0,97 ve 0,944 dolar testlerine gebedir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.