Hukuk

Bitcoin Ve Kripto Paralar Artış Yaşarken IRS’de Soruşturmaların Yönü Değişti

Özet

  • ABD İç Gelir Servisi (IRS) kripto odaklı vergiye yoğunlaştı.
  • Kuruma göre kripto odaklı vergi kaçakçılığında artış var.
  • Konuyla ilgili davalarda da bir artış söz konusu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyasında zaman zaman karşımıza çıkan bir konu olarak vergi detayı çoğu devletin odak noktasında yer aldı. Kripto paralardan elde edilen kazançlara yönelik vergilendirmelerin nasıl yapılacağı konusu çoğu ülkede tam olarak netlik kazanmış değil. Yasal netliğin olmaması beraberinde zorlukların da ortaya çıkmasına neden olabiliyor. ABD İç Gelir Servisi IRS bugün kripto odaklı vergi konusunda bir açıklama yaptı.

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IRS Suç Birimi Kripto Vergi Kaçakçılığı Vakalarında Artışa Tanık OlduIRS’nin Önemli Rolü: Binance Soruşturmasından Rekor El Koymalara

IRS Suç Birimi Kripto Vergi Kaçakçılığı Vakalarında Artışa Tanık Oldu

Kripto para borsası Binance soruşturmasında kilit bir oyuncu olan İç Gelir Servisi’nin (IRS) suç birimi, kayda değer bir değişimle, kripto para birimi vergi kaçakçılığıyla ilgili davalarda önemli bir artış yaşıyor. IRS’nin cezai soruşturma bölümü şefi Jim Lee’ye göre, kripto soruşturmalarının manzarası değişti. Üç yıl önce kara para aklama baskınken, son dijital varlık soruşturmalarının yüzde 50’si artık vergiyle ilgili konular etrafında dönüyor.

IRS’nin cezai soruşturma bölümün en son yayınladığı yıllık raporda, kripto para ile ilgili vergi kaçakçılığı vakalarının çok yönlü doğası vurgulandı. Bu soruşturmalar, vergi mükelleflerinin sermaye kazançları veya madencilik faaliyetleri yoluyla elde edilen geliri bildirmeyi ihmal etmelerinden, kripto para varlıklarının kasıtlı olarak ifşa edilmemesine kadar uzanan bir yelpazeyi kapsadı.

Vergi ile ilgili soruşturmalardaki artış, IRS‘nin hızla büyüyen dijital varlık sektöründe uyumluluğu sağlamak için yoğunlaştırdığı çabaları yansıtmakta. Ayrıca soruşturmalarda kara para aklama konusunun ağırlık basmaması da artık soruşturmaların yönünün de değiştiğinin bir işareti. Bu durum kripto paraların kara para aklama için kullanıldığı yönündeki tezi de çürütüyor.

IRS’nin Önemli Rolü: Binance Soruşturmasından Rekor El Koymalara

Jim Lee’nin bölümü, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘e karşı açılan yüksek profilli ceza davasında önemli bir rol oynadı. Binance’in yakın zamanda suçunu kabul etmesi ve 4 milyar 300 milyon dolarlık bir anlaşmaya varılması, kripto alanındaki mali suçlara karşı devam eden savaşta önemli bir dönüm noktası oldu.

IRS’nin, 2016 Bitfinex saldırısında çalınan 3 milyar 600 milyon dolar değerindeki Bitcoin‘in geri alınması da dahil olmak üzere, büyük dijital varlık ele geçirme olaylarına katılımı, kurumun kripto para ekosistemindeki yasadışı faaliyetlerle mücadele etme kararlılığının altını çizdi.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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