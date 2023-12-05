Bitcoin Ve Kripto Paralar Artış Yaşarken IRS’de Soruşturmaların Yönü Değişti

Kripto para dünyasında zaman zaman karşımıza çıkan bir konu olarak vergi detayı çoğu devletin odak noktasında yer aldı. Kripto paralardan elde edilen kazançlara yönelik vergilendirmelerin nasıl yapılacağı konusu çoğu ülkede tam olarak netlik kazanmış değil. Yasal netliğin olmaması beraberinde zorlukların da ortaya çıkmasına neden olabiliyor. ABD İç Gelir Servisi IRS bugün kripto odaklı vergi konusunda bir açıklama yaptı.

IRS Suç Birimi Kripto Vergi Kaçakçılığı Vakalarında Artışa Tanık Oldu

Kripto para borsası Binance soruşturmasında kilit bir oyuncu olan İç Gelir Servisi’nin (IRS) suç birimi, kayda değer bir değişimle, kripto para birimi vergi kaçakçılığıyla ilgili davalarda önemli bir artış yaşıyor. IRS’nin cezai soruşturma bölümü şefi Jim Lee’ye göre, kripto soruşturmalarının manzarası değişti. Üç yıl önce kara para aklama baskınken, son dijital varlık soruşturmalarının yüzde 50’si artık vergiyle ilgili konular etrafında dönüyor.

IRS’nin cezai soruşturma bölümün en son yayınladığı yıllık raporda, kripto para ile ilgili vergi kaçakçılığı vakalarının çok yönlü doğası vurgulandı. Bu soruşturmalar, vergi mükelleflerinin sermaye kazançları veya madencilik faaliyetleri yoluyla elde edilen geliri bildirmeyi ihmal etmelerinden, kripto para varlıklarının kasıtlı olarak ifşa edilmemesine kadar uzanan bir yelpazeyi kapsadı.

Vergi ile ilgili soruşturmalardaki artış, IRS‘nin hızla büyüyen dijital varlık sektöründe uyumluluğu sağlamak için yoğunlaştırdığı çabaları yansıtmakta. Ayrıca soruşturmalarda kara para aklama konusunun ağırlık basmaması da artık soruşturmaların yönünün de değiştiğinin bir işareti. Bu durum kripto paraların kara para aklama için kullanıldığı yönündeki tezi de çürütüyor.

IRS’nin Önemli Rolü: Binance Soruşturmasından Rekor El Koymalara

Jim Lee’nin bölümü, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘e karşı açılan yüksek profilli ceza davasında önemli bir rol oynadı. Binance’in yakın zamanda suçunu kabul etmesi ve 4 milyar 300 milyon dolarlık bir anlaşmaya varılması, kripto alanındaki mali suçlara karşı devam eden savaşta önemli bir dönüm noktası oldu.

IRS’nin, 2016 Bitfinex saldırısında çalınan 3 milyar 600 milyon dolar değerindeki Bitcoin‘in geri alınması da dahil olmak üzere, büyük dijital varlık ele geçirme olaylarına katılımı, kurumun kripto para ekosistemindeki yasadışı faaliyetlerle mücadele etme kararlılığının altını çizdi.