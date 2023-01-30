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Bitcoin‘in (BTC) 2018 dibini önceden haber vermesiyle nam salan kripto para analisti Smart Contracter, yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasasının oldukça zorlu birkaç hafta geçireceğini belirterek altcoin yatırımcılarını uyardı.

Altcoin’lerin Genelinde Düzeltme Bekliyor

Kripto para analisti Smart Contracter, 219 binden fazla Twitter takipçisine birçok altcoin’in beş dalgalı ralli hareketlerini çoktan tamamladığına dikkat çekti. Analist, dalgalar halinde hareket etme eğiliminde olan kalabalık psikolojisini takip ederek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan bir teknik analiz yaklaşımı olan Elliott Dalga teorisinin temel ilkesine atıfta bulunarak bu öngörüde bulundu. Söz konusu teoriye göre, yükselen bir varlık beş dalgalı yükseliş trendinden geçtikten sonra fiyat düzeltmesiyle aşağı yönde hareket eder.

Smart Contracter, altcoin’ler için yaptığı genel değerlendirmede, “İnsanlar, özellikle de altcoinler olmak üzere, birkaç haftadır zirveye çıkmaya hazırlandıklarından emin oldukları altcoin’lerin daha yüksek seviyelere ulaşmasını bekliyor. BTC ve ETH hariç diğer tüm altcoin’lerin piyasa değerini yansıtan TOTAL3 grafiği başta olmak üzere, her yerde gün grafiklerde beş dalga yükselişin tamamlandığını görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Analistin grafiğine bakıldığında, Ethereum hariç tüm altcoin’lerin piyasa değerinin yaklaşık yüzde 10 düşerek 365 milyar dolardan 330 milyar dolara gerilemesini beklediği görülüyor. Bu da Bitcoin ve Ethereum dışındaki kripto paralar için aşağı yönde ciddi bir risk olduğu anlamına geliyor.

Analistin Radarındaki Altcoin’ler

Analist, yakından takip ettiği radarındaki altcoin’leri de ayrı ayrı analiz etti. Buna göre Ethereum rakibi Avalanche (AVAX) ilk altcoin. Smart Contracter, AVAX’ın sekiz saatlik grafikte beş dalgalı yükselişini tamamladığını ve muhtemelen 15 dolar civarına düzeltme yapacağını gösteren bir grafik paylaştı.

Kripto para analisti ayrıca merkeziyetsiz oracle Chainlink‘i (LINK) de yakından takip ediyor. Twitter’da paylaştığı grafiğe göre, LINK de beş dalgalı yükselişini tamamladı ve muhtemelen 6 doların hemen üzerine bir geri çekilmeye hazırlanıyor.

Smart Contracter’a göre, birlikte çalışabilir Blockchain’i Cosmos (ATOM) için de aynı durum söz konusu. Analist, ATOM’un beş dalgalı yükselişini tamamladığına inanıyor.