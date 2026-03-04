Bitcoin Fiyatındaki Yükselişin Perde Arkasında Neler Var

Bitcoin, 4 Mart’ta etkileyici bir yükselişle gün içindeki en düşük değeri olan 67.800 dolar civarından hızla yükselerek 72.700 dolar seviyesini aştı. Bu hareket, tek bir seansta yaklaşık 4.900 dolarlık bir artış anlamına gelirken haftanın en yüksek işlem hacmiyle desteklendi.

Piyasa Hareketinin Detayları

İşlem grafiğinde gün boyunca üç ayrı aşama izlendi. Haftaya 67.500 dolar civarında başlayan Bitcoin, 27 Şubat sabahında 63.200 dolara kadar çekildi. Sonrasında beş gün boyunca, 69.500 doların üzerine çıkmakta zorlanan dalgalı bir toparlanma süreci yaşandı. Söz konusu toparlanmada sınırlı işlem hacimleri göze çarptı ve fiyatın her iki yönde de belirgin bir yön bulamadığı izlendi.

4 Mart’ta ise direnç olarak görülen 68.500 dolar eşiği geçildi ve kısa süreli bir konsolidasyonun ardından fiyat hızla 71.500 dolara ulaştı. Bir ara 67.800 dolara gerileyen Bitcoin, seansın ilerleyen saatlerinde dik bir sıçramayla 72.702 dolara çıktı. Bu dönem boyunca gözlenen yüksek işlem hacmi piyasa tarafından yükselişin arkasındaki kararlılığı gösterdi.

Yükselişi Harekete Geçiren Gelişmeler

Fiyatlardaki bu sert hareketin arka planında güncel haber akışı etkili oldu. ABD’nin eski başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda kripto para düzenlemelerine destek veren bir paylaşım yaptı. Aynı dönemde, ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki Beyaz Saray’da Coinbase CEO’suyla bir toplantı gerçekleştirildi. Ek olarak Morgan Stanley, Bitcoin ETF başvurusu yaptı. Bu gelişmelerin kısa aralıklarla gerçekleşmesi, piyasada ani bir ivmeye neden oldu.

Teknik Analizde Görülen Yapı

Kripto para işlemcisi GainMuse, TradingView’de yaptığı değerlendirmede, Bitcoin’in 2025 Kasımında gördüğü 108.000 dolar civarındaki zirvelerden itibaren oluşan alçalan üçgen formasyonuna dikkat çekiyor. Grafikte, kasımdan şubat ayına dek devam eden alçalan bir direnç çizgisiyle, 2024 Aralık ve 2025 Ocak tabanlarından destek alan yükselen bir destek çizgisi oluşturuyor. Bu biçimdeki üçgen formasyonlarında fiyat genellikle bir yön seçerek kırılım yapıyor.

GainMuse’un analizine göre, üçgenden yukarı yönlü bir kırılım olması halinde 80.000 dolar seviyesinin aşılması yeni bir toparlanma dalgası başlatabilir. Bu durumda 95.000 dolara kadar yükseliş ihtimalinin ön plana çıkacağı belirtiliyor. Ancak fiyatın 65.000 dolar altına sarkması halinde, yükseliş beklentisinin geçerliğini yitireceği ifade edildi. 4 Mart’ta kaydedilen 72.702 dolar seviyesi ise bu iki kritik noktanın henüz tam anlamıyla hangi yöne kırılacağı konusunda kesin işaret vermiyor.

Kritik Seviyeler ve Piyasa Belirsizliği

4 Mart’taki fiyat hareketi, teknik açıdan yükseliş senaryosunu güçlendiren bir gelişme olarak değerlendirilse de, henüz teknik olarak net bir teyit sunmuyor. Analizlerde, 80.000 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılması yükselişi kesinleştirici anahtar seviye olarak ön plana çıkıyor. Piyasa dinamikleri, özellikle haber kaynaklı ani çıkışlarda hızla ters yönde değişebiliyor.

Ayrıca, geçmiş dönemlerde şubat aylarının düşüşle kapanmasının ardından mart aylarında da benzer bir eğilim gözlendiğine işaret ediliyor. Bu yılın şubat ayında Bitcoin yaklaşık yüzde 15 oranında düşüş gösterirken, mart ayı ise şu an için artıda seyrediyor. Ancak ay tamamlanmadan piyasanın nasıl şekilleneceği kesinleşmiş değil.