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Layer1 alanında en iyiler onlar ve uzun vadeli yatırımcıların portföylerini süslüyorlar. Peki fiyat beklentileri neler? SOL Coin kurumsal desteği kaybettiği için biraz sendelese de halen hayatta ve diğerleriyle birlikte Bitcoin dalgalanmalarına direniyor. Peki AVAX, ETH ve SOL Coin fiyat beklentileri neler? Hangisi daha iyi performans gösterecek?

Ethereum Yorum

Halen daha yeni rakipleri doğuyor ancak Ethereum tahtında kurulmaya devam ediyor. Yıllık enflasyonu da negatife döndü için gelecek boğa sezonunda en sıcak konulardan biri ETH fiyatı olacak. Talep artmaya devam ederse düşen dolaşım arzı fiyatı önemli ölçüde yukarı çekebilir. Boğalar hafta sonu Ethereum (ETH)’u direnç çizgisinin üzerine çıkararak son fiyat düzeltmesini bitirdi.

Düşen kama formasyonu bir yükseliş kurulumudur. RSI pozitif bölgeye sıçradı ve 20 günlük EMA (1.841 dolar) yükselmeye başladı, bu da boğaların üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor. Boğalar direnç çizgisini desteğe çevirirse Ethereum fiyatının 2.000 dolara ulaştığını görebiliriz. Sonraki iki hedef ise 2.141 ve 2.259 dolar olacak. Ancak 1.841 dolar altı kapanışlar yükseliş görünümünü negatife çevirecek.

Solana Grafik Yorum

2021 yılının en favori Ethereum katiliydi. Yatırımcılar fiyata önem verdiği için kurumsalların onu terk etmesiyle düşen SOL Coin fiyatı ağı da olumsuz etkiledi. TVL eridi, ekosistemindeki birçok popüler proje rakiplere kaçtı. Ancak SOL Coin yıkılmış değil. Solana 27 Mayıs’ta düşüş trendi çizgisinin ve 28 Mayıs’ta 20 günlük EMA’nın (20,42 dolar) üzerine çıkarak boğaların bir geri dönüş girişiminde bulunduğuna işaret etti.

Düzleşen 20 günlük EMA ve orta noktaya yakın RSI da satış baskısının azalabileceğine işaret ediyor. Kısa vadede 21,67 dolar zayıf bir direnç olarak boğaların önünü kesebilir ancak aşılması halinde 24 dolara güçlü yükseliş başlayacaktır. Tersi senaryoda 20,42 dolar altı kapanışlar 18,7 dolara doğru düşüşü tetikleyebilir.

AVAX Coin Yorumları

Cloud anlaşmalarıyla 2023 rallisinde roketleri ilk ateşleyen o oldu. Ancak bugünlerde RSI halen nötr bölgede. Fiyat hareketli ortalamaların altında ve 14,4 dolardan alıcı buluyor. Bitcoin kritik desteği tutsa da AVAX fiyatı son 24 saatte %3 oranında düştü. Son 12 ayda %41,7 değer kaybetti. Bugün 14,38 ile 14,98 dolar arasında hareket eden fiyat 15 dolar bölgesini aşamadı.

Fiyat kısa vadede 14 dolar dibine koşuyor gibi görünüyor. Eğer 14,6 dolar üstünde kapanışlar yapamazsa geçtiğimiz haftaki dibini ziyaret edebilir.