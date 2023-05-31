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Bitcoin’de 4 Ay Sonra Bir İlk! 1 Haziran, Saat 03.00’a Dikkat!

Özet

  • En büyük kripto para Bitcoin, aylar sonra ilk kez aylık kayıpla karşı karşıya.
  • Satış baskısının devam etmesi halinde yılın başından beri ilk kez aylık mum kırmızı olacak.
  • Veriler, BTC'nin Mayıs ayı boyunca yüzde 6,5 oranında değer kaybettiğini gösteriyor.
09:35
31 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

525.87 milyar dolar piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin (BTC) satış baskısı altında hareket etmeye devam ederken son 24 saatte yüzde 2,26 değer kaybetti. Bu yazının hazırlandığı sırada 27 bin 134 dolardan işlem gören Bitcoin, aylık kapanışını bu şekilde yapacak olursa dört ayın ardından ilk kez negatif aylık mum kapanışı yapmış olacak.

Bitcoin Aylar Sonra İlk Kez Aylık Kayıp Veriyor

Bitcoin, yılın başından bu yana ilk kez bir aylık mum kapanışını kımızıda kapatmaya hazırlanıyor. Yılın ilk gününden beri değerini yüzde 68 oranında artırmayı başaran BTC, aylık bazda ise yüzde 6,5 oranında değer kaybettti. 31 bin dolara çıktığın dönemde yılın başından o zamana dek ki kazanımı yüzde 84 bulan Bitcoin’in bu ay boyunca karşı karşıya kaldığı satış baskısı ile bu kazanımı yüzde 67’ye düştü. Yatırımcılar, bu yıl Mart ayında ABD’de patlak veren bankacılık krizinin ortasında en büyük kripto paraya güven göstermiş olsalar da, bu anlık bir tepki olarak kaldı.

Bitcoin, 30 Mayıs’ta ABD’nin borç tavanını yükselttiği haberi üzerine 28 bin doların üzerine çıksa da bu sıçrama kısa ömürlü oldu ve ABD hisse senedi piyasalarındaki düşüşü takip etmek üzere yönünü aşağı çevirdi. Piyasa gözlemcileri satış baskısının devam etmesi halinde Bitcoin fiyatının 23 bin dolara düşebileceği üzerinde duruyor.

Yatırımcılar BTC ve altcoin‘lerde yükseliş tetikleyici olabilecek katalizör arayışına girişmişken Bloomberg’e konuşan Ava Labs Başkanı John Wu “Bitcoin ve altcoin’lerde yeni bir satın alma dalgası için yapılması gereken şey, kripto para meraklısı insanların ekosisteme girmesini sağlamak için gerçek fayda ve gelişme göstermektir.” dedi.

Bitcoin Ağının Aktivitesindeki Dikkat Çeken Artış

Yılın ilk gününden bu yana güçlü bir fiyat hareketi yapmayı başaran Bitcoin‘in ağ aktivitesi de önemli ölçüde arttı. Ağ aktivitesindeki bu artış, Bitcoin Ordinals formundaki NFT’lerin yanı sıra memecoin’lerle sağlandı. BRC20 standardını kullanan Bitcoin Ordinals ve NFT‘ler, BTC işlem ücretlerinde artışa ve ağ tıkanıklığına neden olacak kadar büyük ilgi gördüler.

Zincir üzeri veri sağlayıcısı Glassnode, kısa süre önce BRC20 konusunda bir değerlendirmede bulunarak “BRC-20 çılgınlığının zirvesinde, Bitcoin madencileri işlem ücretlerinden 17.8 milyon dolar kazanıyordu ve 2018 zirvesi boyunca yalnızca 2 işlem günü daha yüksek ücret geliri sağladılar. Şu anda, madenciler 1.7 milyon dolar ücret geliri elde ediyorlar ve bu son zirveye göre -16.1 milyon dolarlık bir düşüş anlamına geliyor. Bununla birlikte, bu rakam geçmişteki emsallerle karşılaştırıldığında önemli ölçüde yüksek. ” notunu düştü.

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