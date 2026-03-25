25 Mart Kripto Para Piyasaları Son Durum

İran konusunda karar haftasındayız ve gün geçtikçe açıklamaların tonu kripto para yatırımcılarının lehine değişiyor. Dünkü 15 maddelik anlaşma açıklaması İran tarafından yalanlanmadı. Üstelik Perşembe günü İran ve ABD heyetinin savaş sonrası ilk resmi görüşmesini yapması bekleniyor. Türkiye özelindeyse gündem daha farklı.

Kripto Paralar ve İran

Trump yönetiminin İran’la savaşı sona erdirme çabalarını yoğunlaştırmasıyla hisse senetlerinde kayıp azaldı. Tahviller yükselirken petrol düştü ve petroldeki düşüşün devam etmesi 2026 için öngörülen faiz artırımlarının önünü kesebilir. ABD’nin Orta Doğu’daki kan dökülmesini sona erdirmek için 15 maddelik bir plan hazırladığı haberinin ardından S&P 500 vadeli işlemleri %0,8 arttı.

Hürmüz Boğazı fiilen kapalı kalmasına rağmen Brent petrolü %5 düşüşle varil başına 100 doların altına geriledi. Dün İran’ın 2 milyon dolar ödeme karşılığında düşman olmayan gemilerin geçişine izin vereceğini açıklaması da petrolü etkiledi. Gemiler dün boğazdan geçmeye başladı ve bugün de geçişlerin sürmesi gübre, petrol ve diğerlerinin fiyatını aşağı çekebilir.

Avrupa’nın Stoxx 600 endeksi %1,4 yükselerek, çatışmanın başlamasından bu yana ilk üç günlük kazanç serisini kaydetti. Artık barışa dair umutların artması şart. Fed’in 2026’da en az 1 faiz indirimi yapması beklenirken (Ocak ayında bu beklenti şahin duruş kabul ediliyordu) şimdi faiz artırım ihtimali %20 civarında. BoE’nin faizleri iki ila üç kez artırması bekleniyor. Salı günü, yatırımcılar BoE’nin üç faiz artışı yapacağını fiyatlamıştı. ECB Başkanı Lagarde de artan enerji maliyetlerine acil bir yanıt gerekmediğini söylese de piyasalar faiz artırımına hazırlanıyor. Barış anlaşmasının daha elle tutulur hale gelmesi bu sıkılaşma beklentilerini tersine çevirip kriptoyu destekleyebilir.

Yarın görüşmelerin yapılması ve anlaşmanın İran tarafından teyit edilmesiyle hafta sonuna doğru BTC’nin 74 bin doları aşması muhtemel. Tersi senaryoda tekrar 68 bin dolara düşüş görebiliriz.

Türkiye’de Kripto Paralar

Dün toplantı yeter sayısı karşılanmadığı için kripto para yasasını içerek torba yasanın görüşmeleri bugüne ertelenmişti. 14:00’da TBMM yeniden toplandı. Yazı hazırlandığı sırada gündem dışı konuşmalar yapılıyor. Dün yüklenen taslak 2 Mart tarihli olduğu için yerel borsalarda %10 kesinti maddesi yerini koruyordu.

Türkiye’deki kripto para yatırımcıları için asıl sorun global borsalardan çekimlerde %15-40 arasında değişen gelir vergisi tahsilatı. Bu durum haftalardır Türk kripto topluluğunda tepkiye neden olsa da henüz yasa yapıcılar bu tepkilere cevap vermiş değil. Milyonlarca kripto para yatırımcısı global borsalara erişimi zorlaştıran ağır verginin en azından tek haneli seviyelere çekilmesini bekliyor. Birçok ülkede kripto paralar seçim döneminde gündemde kendine yer bulmuş vaatlere konu olmuştu. Güney Kore, Japonya hatta ABD’de de seçimlere kriptonun nasıl yön verdiğini gördük. Trump, Harris’in kripto konusunda geri durmasını fırsat bilerek kripto dostu pozisyon alıp oylarını artırmıştı. Fakat şimdilik Türkiye’de siyasiler kripto topluluğunun oy potansiyelini pek ciddiye almıyor gibi görünüyor.

ABD

2024 başkanlık seçimlerinde Donald Trump, kripto topluluğunun oylarını almak için tarihin en agresif kampanyalarından birini yürüttü. ABD’yi “dünyanın kripto başkenti” yapma, ulusal bir Bitcoin rezervi kurma ve kripto karşıtı olarak bilinen SEC Başkanı Gary Gensler’i görevden alma sözü verdi.

Trump’ın seçimi kazanmasında kripto sektöründen gelen devasa bağışlar ve “kripto seçmeni” olarak adlandırılan kitlenin desteği kritik rol oynadı. Seçim zaferinin ardından Bitcoin üst üste rekorlar kırarak Trump’ın vaatlerine piyasanın verdiği güveni tescilledi.

Güney Kore

Güney Kore’de 2024 genel seçimlerinde kripto paralar, özellikle 20’li ve 30’lu yaşlardaki seçmenlerin en büyük önceliğiydi. Hem iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) hem de muhalefetteki Demokrat Parti (DPK), spot Bitcoin ETF’lerine izin verme ve kripto kazançlarına uygulanacak olan %22’lik vergiyi erteleme/kaldırma vaadinde bulundu. Muhalefet partisi (DPK) seçimi kazandı ve kripto dostu politikaları savunmaya devam ediyor. Bu ülkede kripto vaatleri, bir adayı tek başına kazandırmaktan ziyade, gençlerin oyunu almak için “olmazsa olmaz” bir standart haline geldi.

Japonya

Japonya’da kripto, ABD’deki gibi bir “siyasi savaş alanı” olmaktan ziyade, devlet politikası olarak ekonomik büyümeye entegre ediliyor. Hükümet, Web3 ve kripto varlıkları ulusal stratejinin bir parçası olarak görüyor. 2025 yılı için planlanan vergi reformu (yüksek vergi oranlarının düşürülmesi) ve ETF düzenlemeleri gündemde olsa da, burada seçimler kripto vaatleri üzerinden değil, daha çok ekonomik istikrar üzerinden yürütülüyor.