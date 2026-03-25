Kripto Para Hukuku

CFTC, Kripto Türevlerine Yeni Düzenleme İçin İnovasyon Ekibi Kuruyor

Bilmeniz Gerekenler

  • CFTC kripto, yapay zeka ve tahmin piyasalarına yönelik inovasyon görev gücü kurdu.
  • Görev gücünün amacı, geliştiricilerin düzenleyicilerle doğrudan çalışma imkanını artırmak.
  • Küresel rekabet ve likidite piyasayı şekillendirirken ABD yeni düzenlemeler geliştirmeye hazırlanıyor.
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), kripto paralar, yapay zeka (AI) ve tahmin piyasalarını kapsayan yeni bir düzenleyici çerçeve oluşturmak amacıyla İnovasyon Görev Gücü kurdu. Bu adım, Komisyon Başkanı Michael Selig’in gözetiminde, türev piyasalarını daha net kurallarla denetlemeyi ve ABD’deki kripto türev piyasasında süregelen belirsizlikleri çözmeyi hedefliyor. Görev gücünün başına, daha önce Simpson Thacher’de avukatlık yapmış olan ve şu anda başkana kıdemli danışmanlık yapan Michael Passalacqua getirildi.

ABD’de Türev Piyasalarında Yeni Bir Dönem

CFTC’nin bu hamlesi, geçmişte ağırlıkla yaptırım odaklı uygulanan düzenleyici yaklaşımı kurallara dayalı bir sisteme dönüştürmeye yönelik ilk somut adım olarak öne çıkıyor. Görev gücünün, CFTC’ye bağlı İnovasyon Danışma Komitesi ile birlikte çalışarak, kod tabanlı aracıların Emtia Borsası Yasası içindeki konumunu netleştirmesi hedefleniyor. Michael Selig, yakın zamanda New York’taki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, yenilikçi çözümler geliştirenlere doğrudan CFTC personeliyle iletişime geçme imkanı sağlamak istediklerini belirtirken, yalnızca kripto paraları değil, tahmin piyasaları ve yapay zekayı da dikkate alacaklarını vurguladı.

ABD’de kripto türev işlemlerinin büyük kısmı düzenleyici belirsizlik nedeniyle halen denizaşırı piyasalara kaymaya devam ediyor. Selig, yeni inisiyatifin “inşa edenler” için meşru bir uyum süreci sunarak, soruşturma tehdidini azaltmayı amaçladığını ifade etti.

“Yenilikçi danışma görev gücünün amacı, geliştiricilerin ve yenilikçilerin doğrudan personelle temasa geçip süreç hakkında bilgi edinecekleri bir ortam yaratmak,” şeklinde Michael Selig’in değerlendirmesi öne çıktı.

Tahmin piyasalarının da bu kapsamda ele alınması dikkate değer bulunuyor. Son dönemde Kalshi gibi platformlar, etkinlik tabanlı türevleri listelemek için uzun süren mahkeme süreçleriyle karşı karşıya kalmıştı. Yeni görevlendirmeyle, siyasi ve ekonomik olasılıklara dayalı vadeli kontratlar için olay bazında yapılan bireysel başvurular yerine daha genel ve açık bir düzenleme çerçevesi sağlanması hedefleniyor.

Küresel Likidite Yarışı ve ABD’nin Karşılaştığı Zorluklar

ABD’de kurumsal sermaye, hâlâ daha az verimli olan spot piyasalara sıkışıp kalırken, fiyat oluşumu ve yüksek hacimli işlemler büyük oranda denizaşırı piyasalarda gerçekleşiyor. Özellikle Hyperliquid gibi merkeziyetsiz türev protokollerinde görülen yüksek açık pozisyon hacmi, yatırımcıların esnek çözümleri tercih ettiğini gösteriyor.

Komisyon’un temel zorluğu, bu likiditenin ABD’de kalmasını sağlamak olarak öne çıkıyor. Görev gücü, Futures Commission Merchant (Vadeli İşlemler Komisyoncusu) tanımını akıllı sözleşme platformlarını kapsayacak şekilde genişletiyor ve protokollerin doğrudan kaydolmasına olanak tanıyor. Böylece, merkeziyetsiz finans (DeFi) işlemleri ABD düzenleyicisinin denetimi altına girmiş oluyor.

Aksi halde, CFTC’nin geliştiricilere bankalar seviyesinde sermaye gereklilikleri getirmesi halinde inovasyonun ABD dışında ilerlemesi ve yerli girişimlerin yurtdışına yönelmesi riski doğuyor. Bu noktada Asya gibi bölgeler, kod uyumlu düzenlemelerle yeni fırsatları hızla değerlendirebilir.

Düzenleyici rekabetin arttığı küresel ortamda, ABD regülatörü ilk kez teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyor. Sektördeki aktörler, CFTC’nin bu yeni yaklaşımının piyasalara belirsizlik yerine istikrar getireceğini umuyor.

