Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)

Monument Bank, İngiltere’de Perakende Mevduatları Blokzincire Taşıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Monument Bank, bireysel mevduatları ilk kez açık blokzincir üzerinden tokenleştiriyor.
  • Faiz ve mevduat sigortası koruması, tokenleştirilmiş ürünlerde de devam edeceği belirtildi.
  • Blokzincir altyapısı, müşteri gizliliği ve regülasyonlara uyum sağlayacak şekilde hazırlandı.
Londra merkezli Monument Bank, perakende müşterilerinin toplamda 250 milyon sterline kadar varan mevduatını Midnight ağında tokenleştirmeye hazırlanıyor. İngiltere’de faaliyet gösteren diğer bankalar arasında bir ilke imza atmaya hazırlanan Monument, bu adımıyla halka açık bir blokzincir üzerinde düzenlemelere tabi şekilde tasarrufları temsil edecek. Banka, bu işlemin ardından da mevduat ve müşteri bilgilerinin güvenliğini ön planda tutacağını vurguluyor.

Mevduatlarda Sigorta ve Getiri Devam Edecek

Monument tarafından yapılan açıklamaya göre, tokenleştirilecek mevduatların faiz kazandırmaya devam edeceği ve sterlin cinsinden bire bir şekilde geri çekilebileceği aktarıldı. Ayrıca bu varlıkların tamamının banka güvencesinde tutulmaya devam edeceği belirtildi. Böylelikle müşteriler, İngiltere’nin Finansal Hizmetler Tazminat Programı tarafından sağlanan sigorta kapsamında kalmaya devam edeceğini öğrenmiş oldu.

Dijitalleşme hamlesi, daha önce yalnızca kurumsal müşteriler veya kapalı ağlar için uygulanan tokenleştirme adımının, ilk kez bireysel müşterilere açılmasıyla dikkat çekiyor. Banka, başlangıç aşamasında elinde 50 bin ile 5 milyon sterlin arasında yatırım yapılabilir varlığa sahip olan kitlenin hedeflendiğini açıkladı.

Monument, dijitalleşme sürecinin ilerleyen evrelerinde tokenleştirilmiş yatırım ürünlerinin de platforma eklenmesinin amaçlandığını belirtti. Banka, bu kapsamda özellikle özel piyasa ve emtia fonlarını ön plana çıkarıyor. İleride, tokenleştirilmiş varlıklar kullanılarak uygulama üzerinden finansman olanakları geliştirilmesi de planlanıyor.

Blokzincir Altyapısı ve Yeni Hizmetler

Bu yeni sistemin altyapısı, Cardano’nun kurucusuyla bağlantılı olarak bilinen Shielded Technologies firmasının geliştirdiği Midnight Foundation tarafından sağlanıyor. Altyapı sayesinde işlem verileri sadece banka ve müşterileri tarafından görüntülenebilecek şekilde korunuyor. Yine de sistemin, İngiltere mevzuatı ve bankacılık gerekliliklerine uyum sağlayacak biçimde geliştirildiği bildirildi.

Ayrıca, Monument Bank ile bağlantılı olarak çalışan Monument Technology firmasının, bu modelin diğer finans kuruluşları tarafından da kullanılmasına olanak tanıyabileceği ifade edildi. Banka teknolojileri alanında geliştirdiği hizmetler sayesinde, tokenleştirilmiş mevduat yönetiminin başkalarına açılması söz konusu olabilir.

Monument, yeni platformun perakende finans dünyasında blokzincir teknolojisinin daha geniş kabul görmesinde önemli bir adım olacağını belirtiyor. Şirketten yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

Monument Bank, sistem tasarımında müşteri gizliliği ve regülasyona uyumu öncelikli olarak gözettiğini aktarıyor.

Bu gelişmeyle birlikte, geleneksel bankacılığın tokenleştirilmiş ürünlerle birleşmesi yönünde somut bir adım daha atılmış oldu. Monument’in adımının sektörde nasıl bir karşılık bulacağı ise ilerleyen dönemde netleşecek.

