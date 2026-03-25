Kripto Para Kahini: Eylül-Kasım Ayında Dibe Bu Seviyede Ulaşacağız

İran Trump’ın dünkü açıklamalarının ardından bugün yeniden mevcut koşullarda anlaşma ve görüşmelerin mümkün olmadığını açıkladı. ABD’nin müzakere için çabaladığını kabul eden İran eğer yarın resmi görüşmeyi de duyurmazsa uzlaşı ihtimali azalacak. Diğer yandan geçen yıl başlayan büyük düşüşü doğru tahmin eden kripto kahini bugün dip hedefini açıkladı.

Kripto Para Dip Tahmini

2022 yılı ayı döngüsünün tekrar etme potansiyeline bağlı olarak kripto kahini Roman Trading Eylül-Kasım aylarında dibi görebileceğimizi söylüyor. Geçtiğimiz yılın ortasından bugüne BTC 120 bin doları aşsa bile 70 bin doları hedefleyen analist bugüne kadar haklı çıktı. Dahası dibin 50 bin dolar civarında olacağını söyledi. Şimdilik 60 bin dolar altında çok sınırlı zaman geçiren BTC daha derin diplerden kaçınsa da kahinin haklı çıktığı senaryoda yatırımcılar kabusu yaşayabilir.

“BTC haftalık grafiği. Bu grafik 2022 ayı piyasası döngüsünü çok yakından takip ediyor. Bu durum devam ederse, muhtemelen Eylül-Kasım ayları arasında dip seviyeye ulaşacağız. Hazır mısınız?”

Grafikteki hedefi 31 bin dolara kadar uzanıyor. Bu seviye önceki döngü zirvesinin de epey altında. Dahası 2022 çöküşünden bile daha kötü bir senaryoya işaret ediyor. Önceki döngü zirvesini ilk defa 2022 çöküşünde kaybeden BTC 15 bin dolarlara kadar gerilemişti. Fakat BTC bu döngünde 31 bin dolara gerilerse bu senaryo 2022 yılında 10 bin dolara inilmesi gibi bir şeye denk gelecek.

Bitcoin Tahminleri

Capo ve PlanB son 5 yılda yanılan eski kripto kahinleri. Bir noktada Roman Trading de onlar gibi alay konusu olacak ve eğer Eylül-Kasım dibiyle alakalı tahmininde ısrarcı olursa bu gerçekleşebilir. Trump’ın ara seçimleri kaybetmesi ve İran savaşının uzaması halinde haklı da çıkabilir fakat bu durum küresel ekonomi için de yıkıcı sonuçlar doğurur.

2 farklı analistin güncel piyasa bakışına göz atalım. Ran Neuner daha iyimser ve aşağıdaki grafiği paylaşarak Bitcoin’de büyük toparlanma işareti gördüğünden bahsediyor.

“Diğer tüm piyasalar baskı altında kalırken BTC direnişini sürdürüyor. 77.000 $ seviyesi gündemde.”

Nic ise Cuma günü vadesi dolacak opsiyonlara dikkat çekti. Vadesi dolacak 14 milyar doların üzerinde opsiyon var ve “maksimum acı” noktası 75.000 dolar seviyesinde. Daha önce maksimum acı noktalarının çekim merkezine dönüştüğünü gördük. Müzakerelerin yarın teyidi halinde Bitcoin’in 75 bin doları Cuma günü opsiyonların da desteğiyle test etmesi şaşırtıcı olmaz.