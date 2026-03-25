Cipher Digital, 200 Milyon Dolarlık Krediyle Veri Merkezi Alanında Hızlı Büyüyor

Cipher Digital’ın hisseleri, şirketin yeni uzun vadeli veri merkezi kiralamasını duyurmasının ardından borsada işlem görmeye başlamadan önce yaklaşık yüzde 9 değer kazandı. Şubat ayında ismini Cipher Mining’den Cipher Digital olarak değiştiren şirket, artık önceliğini yapay zekâ ve bulut sistemleri için yüksek kapasiteli veri merkezleri geliştirmeye verdi.

Kuruluşun yaptığı açıklamaya göre, üçüncü veri merkezi kampüsü için yatırım yapılabilir nota sahip büyük ölçekli bir teknoloji müşterisiyle 15 yıllık kira sözleşmesi imzalandı. Cipher Digital, mevcut bir tesisi yeni nesil bilgi işlem altyapısı için geliştirerek büyük bilişim şirketlerine hizmet vermeyi hedefliyor.

Yeni Stratejik Dönüşüm ve Yapay Zekâ Odaklı Yatırımlar

Cipher Digital, Şubat ayında gerçekleşen isim değişikliğiyle birlikte, bitcoin madenciliğinden uzaklaşıp endüstriyel boyutta veri merkezleri alanında odaklanma kararı aldı. Bu adım, şirketi hızla artan yapay zekâ uygulamaları ve bulut tabanlı iş yükleri için gerekli yüksek performanslı bilgi işlem altyapısı talebiyle daha uyumlu hâle getiriyor.

Kurulan yeni veri merkezi, büyük teknoloji şirketlerinin ileri düzey yapay zekâ altyapıları inşa edebilmesine zemin hazırlayacak. Böylece Cipher Digital, hem geleneksel kripto para piyasalarının dışına çıkmak hem de daha sürdürülebilir ve istikrarlı gelir kaynakları yaratmak yolunda bir hamle yaptı.

Şirketin yaptığı açıklamada, yeni veri merkezi projesinin hâlihazırdaki tesislerden birinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu gelişmeyle Cipher Digital, yapay zekâ altyapısı alanında daha büyük teknoloji oyuncularının önemli bir iş ortağı olmayı amaçlıyor.

200 Milyon Dolarlık Kredi ile Büyüme ve Likidite Hedefleri

Cipher Digital, kredi olanaklarını da önemli ölçüde artırdı. Küresel çapta tanınan bankaların yer aldığı bir finansal ortaklık ile şirket, 200 milyon dolar tutarında döner kredi imkânı elde etti. Kredi sözleşmesinde, ek 50 milyon dolarlık opsiyon da bulunuyor.

Söz konusu kredi, şirketin büyüme planlarını desteklemeye, likiditeyi artırmaya ve gelecekteki projeler için finansman sağlamaya yönelik olarak kullanılıyor. Bu yapının, mevcut hissedarların paylarının sulanmasını engelleyen bir finansman şekli olarak dikkat çektiği belirtiliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni kredi imkanlarının büyük ölçekli projelere yatırım yapma konusunda önemli avantaj sağlayacağı vurgulandı.