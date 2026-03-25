Bhutan Devlet Fonu, 37 Milyon Dolarlık Bitcoin’i Binance’e Aktardı

Bhutan’ın hükûmete bağlı varlık fonu Druk Holding and Investments, yaklaşık 519,7 BTC’lik (yaklaşık 37 milyon dolar) Bitcoin transferiyle dikkatleri tekrar üzerine çekti. Fonun gerçekleştirdiği bu işlem, son aylarda hızlanan Bitcoin çıkışlarının devamı niteliğinde görülüyor. Bhutan, Asya’nın küçük ve dağlık ülkesi olarak bilinirken, devlet fonu üzerinden yaptığı Bitcoin işlemleriyle özellikle kripto para sektöründe yakından izleniyor.

Bitcoin Transferlerinde Son Durum

Yapılan transfer, Arkham Intelligence tarafından on-chain olarak tespit edilen adreslere gönderildi. Fonun Bitcoinleri, Binance ve QCP Capital gibi önde gelen piyasadaki platformlara yönlendirildi. Varlıkların büyük borsalara gönderilmesi, BTC’nin satılması veya farklı finansal işlemlerde teminat olarak kullanılması gibi amaçlara işaret ediyor.

Söz konusu hareket, Bhutan’ın eldeki Bitcoin miktarında önemli bir azalmaya yol açtı. Portföyde kalan Bitcoin miktarı 4.453’e düştü. Yakın dönemde bu miktar 13 binin üzerindeydi ve mevcut durumda üçte ikiden fazla kısmı elden çıkarılmış oldu. Bhutan devlet fonu, bu yıl içerisinde 72 milyon ve 12 milyon dolarlık iki ayrı transfer daha gerçekleştirmişti. Son aktarılan varlığın cüzdanlardan doğrudan borsaya gönderilmesi, fonun anlık fiyat hareketlerinden yararlanmayı hedeflediğine dair işaretler olarak değerlendiriliyor.

Madencilikten Likiditeye Dönüşüm

Bhutan’ın Bitcoin birikimi, alışılagelmişin aksine borsalardan alım yoluyla değil; ülkenin hidroelektrik kaynaklarını kullanarak yaptığı büyük ölçekli Bitcoin madenciliği faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Enerji maliyetlerinin düşük olması, madencilikten elde edilen Bitcoin’in devlet hazinesine neredeyse maliyetsiz şekilde girmesini sağladı.

Son dönemde ise stratejide önemli bir değişiklik yaşanıyor. Bhutan, 2022’den 2024’ün sonuna kadar Bitcoin birikimini artırmaya odaklanmıştı. Şimdi ise blokzincir verilerine göre devlet fonu, düzenli aralıklarla piyasaya satış yapıyor. Bu fonların bir kısmının ülke içinde çeşitli altyapı projelerinde özellikle Gelephu Mindfulness City gibi kalkınma hamlelerinde kullanıldığı öne sürülüyor.

El Salvador’un aksine, Bhutan milli varlığında oluşan bu dijital fazlayı nakde çevirerek reel yatırımlar için kullanmayı tercih ediyor. Bitcoin hareketliliği sonrasında piyasada belirgin bir satış baskısı oluşmasına rağmen, kripto para birimi değerinde ciddi bir dalgalanma yaşanmadı. Bu durum, piyasada halen güçlü bir talep olduğuna işaret ediyor.

Bhutan’ın fonunun, özellikle fiyatların 71 bin dolar civarında seyretmesiyle birlikte satışlara ağırlık verdiği görülmekte. Söz konusu cüzdan, kripto analiz platformları tarafından düzenli olarak takip edilen ve satış yönlü hareketlerin merkezi olarak tanımlanıyor.