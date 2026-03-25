Bitpanda, Avrupa Standartlarına Uygun Blokzincir Ağı Vision Chain’i Duyurdu

Avusturya merkezli kripto para aracı kurumu Bitpanda, geleneksel finans piyasaları ile dijital varlıklar arasında köprü kuracak yeni blokzincir altyapısı Vision Chain’i hayata geçirdi. Şirket, bu adımla Avrupa’nın düzenlenmiş finansal sistemi içinde tokenizasyon sürecini hızlandırmayı ve finans kuruluşlarının dijital varlıkları düzenlemelere uygun şekilde sunmasını mümkün kılmayı hedefliyor.

Bitpanda, Vision Chain’in geliştirme sürecinde Vision Web3 Foundation ve Ethereum tabanlı Optimism’in teknolojisinden yararlandığını açıkladı. Bu iş birliğiyle oluşturulan ağ, banka ve finans teknolojisi şirketlerinin hem dijital varlık ihraç etmesini hem de varlıkları kendi aralarında gerçekleştirecekleri takas ve ödeme işlemlerini Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun biçimde yapabilmelerini sağlıyor.

Tokenizasyon Yarışı Kızışıyor

Geleneksel finans kuruluşları son dönemde işlem altyapılarını dijital varlıklar ve blokzincir uyumlu hale getirmek için teknoloji yatırımlarını artırıyor. Sektörde, işlemlerin her an yapılabildiği ve merkezi olmayan platformlarda varlık hareketlerinin takip edilebildiği bir piyasa yapısına geçişin yolu olarak tokenizasyon öne çıkıyor. Boston Consulting Group ve Ripple tarafından hazırlanan bir raporda, dünya genelinde tokenleştirilmiş varlık pazarının 2033’e kadar yıllık ortalama yüzde 53 büyüyebileceği ve toplam büyüklüğün 18,9 trilyon dolara ulaşabileceği değerlendirildi.

Bitpanda’nın hamlesi, bu rekabetin Avrupa ayağını güçlendiriyor. ABD merkezli dijital aracı kurum Robinhood kendi blokzinciri Robinhood Chain ile tokenleştirilmiş hisse senedi ticaretinin yanı sıra merkeziyetsiz finans uygulamalarıyla entegre olma imkanı sunacak bir altyapıyı test ediyor. Wall Street’in önde gelen borsalarından Nasdaq ve NYSE ise, menkul kıymetlerin blokzinciri üzerinde güvenli bir şekilde işlem görmesini sağlamak için benzer projeler geliştiriyor.

Avrupa Standartlarına Uygun Yeni Altyapı

Vision Chain’in en dikkat çekici özelliklerinden biri, işlem ücretlerinde kullanılan ve euroya sabitlenmiş uyumlu stabilcoin altyapısı. Bu sayede, geleneksel kripto ödemelerinde sıkça karşılaşılan fiyat oynaklığının kurumlar üzerindeki etkisi minimuma indiriliyor. Ağ ayrıca, Optimism’in ölçeklenebilir ve güvenilir Ethereum altyapısı sayesinde daha hızlı ve verimli işlem gerçekleştirme imkanı sağlıyor.

Bitpanda’nın geliştirdiği yeni ağ, şirketin geleneksel finans kurumlarına blokzincir tabanlı dijital varlık hizmetleri sunma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Bu entegrasyonla bankaların dijital varlıkları hem müşterilerine sunması hem de düzenlemelere uygun biçimde yönetmesi kolaylaşıyor.

Şirketin CEO’su Lukas Enzersdorfer-Konrad, sermaye piyasalarının geleceğinde tokenizasyonun belirleyici rol oynayacağını belirtti. Avrupa’daki finans kuruluşlarının bu dönüşüme hazır olduğunu, ancak teknik altyapı eksikliğinin sürecin önünde engel oluşturduğunu ifade etti.

Enzersdorfer-Konrad, Vision Chain ile Avrupa’nın denetleyici standartlarına uygun, kamuya açık ve kurumlar açısından güvenli bir blokzincir ağı kurduklarını aktardı.

Vision Chain’in, hem bankalar hem finans sektörü oyuncuları için dijital varlıkların düzenlemelere tam uyumlu şekilde sunulmasını sağlayacağı öngörülüyor.