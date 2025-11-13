Kim Satıyor? Fidelity Kripto Para Düşüşünü Açıklıyor



Trilyon dolarlık varlık yöneticilerinden Fidelity kripto paralarda en eski ilgilenen devlerden biri. İhraç ettikleri kripto para ETF’leri en büyükler arasında ve BlackRock ile yarışıyor. Şirketin Araştırma Bölümü Başkanı kripto paralarda yaşanan düşüşü yorumlamak için görüşlerini saatler önce kamuoyu ile paylaştı.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Fidelity Araştırma Başkanı Chris Kuiper son paylaştığı değerlendirmesinde “kim satıyor” sorusunun cevabını verdi. Son aylarda devam eden negatifliğin temel sebebi satış iştahının güçlü kaması ve makro cephedeki gelişmelerin kripto paraları desteklemiyor oluşu. İstikrarlı satışlara direnen BTC altı haneli fiyatları korumak için çabalasa da 100 bin doların altına birçok deneme gördük.

Uzun vadeli yatırımcıların satış yaptığı konusunda Chris hemfikir ancak metriklerin daha detaylı ele alınması gerektiğini düşünüyor. Bunun için de 1 yıl ve üzerinde aktif olan coinlerin yüzdesine bakmamızı tavsiye ediyor.

“Grafikte görebileceğiniz gibi, bu çizgi ayı piyasalarında yükselir (coinler yaşlandıkça ve insanlar zararlarını bekledikçe daha fazla tutma eğilimi gösterilir) ve ardından bu uzun vadeli sahipler boğa piyasasının gücüne satarken genellikle dramatik bir düşüş yaşanır. Bu döngüde ilginç olan, boğa piyasasında nispeten hafif bir düşüş eğilimi olmasıdır. Yeni zirveler yapıldığında düşüş yaşanmadı. Piyasa yavaşça yatay ve yukarı doğru hareket ederken, bu eğilim tutarlı bir şekilde yavaşça azalmaktadır. Bana göre bu, psikolojik açıdan mantıklıdır ve müşterilerimiz de dahil olmak üzere, insanlardan anekdot olarak bunu görüyor ve duyuyorum.”

Fakat kripto para yatırımcıları yorulmaya başladı. Borsa hatta altının gerisinde performans göstermeye başlayan Bitcoin $95,870.81 bu yorgunluktan da beslenerek daha fazla satış çekiyor. Elbette haftalardır ifade ettiğimiz “döngü hikayesinden kaynaklı satış motivasyonu” da satıcıların tükenmesini zorlaştırıyor. Chris şunları söyledi;

“Herkes 4 yıllık döngünün coşkulu bir şekilde sona ermesini bekliyordu ve tarihsel olarak güçlü olan Ekim ve şimdi de Kasım ayındaki mevsimselliği fırsat bilip satış yapmayı bekliyordu. Ancak Ekim ayının güçlü mevsimsel eğilimi devam etmedi ve takvim yılı sona ererken, uzun vadeli yatırımcılar yıl sonu için vergisel hamlelerini ve pozisyonel değişiklikler yapmaya çalışıyor ve elde ettikleri kazançlarla günü kapatıyorlar. Satıcıların yorgunluğunu ölçmek için bu eğimi ve diğer bazı göstergeleri izleyeceğim, ancak şimdilik olumlu temel gelişmeler ve durgun fiyat hareketleri benim görüşüme göre birbirinden uzaklaşmaya devam ediyor.”

CryptoQuant’tan Julio Moreno ise Chris’e güncel durumla ilgili farklı bir ipucu verdi.

“Hey Chris, bunu görselleştirmenin başka bir yolu da, toplam Bitcoin arzının %’si olarak 1 yıllık aktif olmayan arzın azalmasına bakmaktır. 2017-2018: 1 yıllık aktif olmayan arz %20 oranında azaldı. 2021: 10 puan. 2024-2025: 10 puan. Grafik, 1 yıllık aktif olmayan arz için tersine çevrilmiş ölçeği (solda) göstermektedir.”

Düşüş Bitecek Mi?

Kripto paralarda düşüşün devam edip etmeyeceğinden önemli olan bunun ne kadar şiddetlenebileceğidir. Dört yıllık döngü hikayesinden beslenen yatırımcıların motivasyonu Aralık itibariyle satışların hızlanması ve yeni yıl itibariyle de güçlü ayı piyasalarına gireceğimiz yönünde. Hem de geniş ölçekte bir altcoin boğası görmeden.

Ancak Fed’in parasal genişleme evresine geçmesi ve Mayıs ayında Powell’ın gidecek olması, yeni yıl itibariyle çok fazla banka ve finans şirketinin kripto işine girecek olması alışıldık ayı piyasalarının olmayabileceğini söylüyor. Yani satışlar şiddetlenmezse alışıldık ayı piyasalarından çok daha kısa süren geçici düşüş evrelerinden geçerek yükselişler görmeye devam edeceğiz. Bunun nasıl bir denge içinde yürüyeceğini bugünden söylemek zor ancak önceki döngülerden çok daha farklı şartlara sahip olduğumuz da kesin.