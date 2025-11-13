Kripto Para

Sıcak Gelişme: Kripto Paraların En Büyüğü Halka Arz Oluyor

Özet

  • Grayscale Investments Inc. halka arz başvurusunda bulundu.
  • Şirketin 30 Eylül itibariyle 35 milyar dolarlık varlığı bulunuyor.
  • 40'tan fazla kripto para ürünü olan şirket altcoin ETF onayları yaklaşırken ABD borsasına giriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Kripto para ETF ürünlerinden önce en büyük ürünler Grayscale tarafından ihraç edilmişti. Şirket DCG çatısı altında kriptonun en büyük holdingi olma özelliğine sahipti. Halen daha güçlü olsa da kurumsallara kripto para ürünleri sunmak isteyen trilyon dolarlık devlerin oyuna dahil olması onu biraz geriye attı.

Grayscale Halka Arz Oluyor

Kripto devi SEC’e halka arz için başvuruda bulundu. Kapanmanın sona erdiği ilk gün yapılan başvuru kripto para devinin ABD borsasında daha fazla kurumsal sermayeye ulaşmasını mümkün kılacak. Üstelik en büyük altcoin ETP’lerini elinde tuttuğu için kripto paralara artan ilginin Grayscale’e de yönlenmesi şaşırtıcı olmaz. Hele ki altcoin ETF onayları bekleniyorken.

S-1 dosyasına göre şirketin 30 Eylül itibariyle 35 milyar dolarlık varlığı bulunuyor. Şirket potansiyelinin 365 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor. Grayscale en büyük kripto para yatırım ürünü ihraççısı ve toplamda 40’tan fazla kripto para ürünü var. Altcoinler için başlattığı sepet ürünleri, altcoinler özelindeki tröstleri ve işlem görmeye devam eden BTC ve ETH ETF’leri ile oldukça geniş bir portföye sahip.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

