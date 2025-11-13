Kripto-Yapay Zeka

OpenAI’ın Zararı ve 2028-2030 Hedeflerinin Kripto Paralara Etkileri

Özet

  • Büyük teknoloji şirketlerinin (Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet) artan kârlarının önemli bir bölümü, OpenAI ve Anthropic gibi devasa zarar eden yapay zekâ girişimlerinden geliyor.
  • OpenAI’nin zararları olağanüstü boyutlarda ve yıllarca sürecek. OpenAI 2030 yılında kazançlı hale gelecek.
  • OpenAI’nin gelir tahminleri iyimser ve belirsizlik yüksek; satışlar bekleneni vermez veya yatırımcı finansmanı yavaşlarsa bu tüm risk piyasalarını boğacak.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

2022 sonu itibariyle yapay zeka alanındaki patlama teknoloji şirketlerinin hızla büyümesine yardımcı oldu. Nvidia dünyanın ilk 5 trilyon dolar değere sahip halka açık şirketi oldu ve bu daha yakın zamanda yaşanmış tarihi bir andı. Ancak coşkunun olduğu yerde balon da olur ve zirveye ulaşıldıktan sonra balon söner. Kripto paraların yükselemeyişinin bir sebebi de bu.

İçindekiler
1 Yapay Zeka Şirketlerinin Karsızlığı
2 Kripto Paralara Etkisi

Yapay Zeka Şirketlerinin Karsızlığı

Son 3 haftadır yapay zeka şirketlerinin değerlemelerinin şişirildiğine dair tartışmaların katlanarak arttığını görüyoruz. Diğer yandan büyük teknoloji şirketleri halen karlı durumdayken bunun sürdürülebilirliği soru işareti oluşturuyor.

Yapay zeka bağlantılı Nvidia, Alphabet, Amazon ve Microsoft son kazanç raporlarında iyi kazançlar bildirdi. Gelen paralarsa yeni veri merkezleri için harcanıyor. Bu hem Trump’ın dayatması hem de AI altyapısı için zorunluluk.

Hali hazırda ABD’nin yapay zeka beynini OpenAI ve Anthropic oluşturuyor. ChatGPT ve Claude dünya genelinde yaygın biçimde kullanılsa da kazançları oldukça zayıf. Halka açık şirketler AI kaynaklı hizmet satışlarından dolayı iyi kazanç raporları açıklıyorlar ve OpenAI ile Anthropic elde ettikleri nakdi altyapı harcamalarına yönlendiriyor.

  • AI şirketleri büyük teknoloji şirketlerinden yatırım alıyor ve ürün satıyor.
  • Büyük teknoloji şirketleri AI şirketlerine çift ve bulut hizmetleri satıyor.

Bu döngü trilyon dolarlık devlerin büyümeye devam edebilmesi için sürmeli. Ancak iki sorun var. İlki yapay zeka şirketlerinin muazzam ar-ge ve bilişim giderlerini karşılamak için başarılı ürünler ortaya koyması gerek. İkincisi devasa giderlerin karşılanabilmesi için devasa yatırım almaları gerekiyor. OpenAI’ın kayıpları tek başına 160 milyar doların üzerinde.

Üstelik yapay zeka robotları halen kritik hatalar içeriyor. Mantık hataları ve halüsinasyon görmeleri daha fazla yatırım için de herkesi düşündürüyor. Ortada bir ürün var ancak bu ürün tamamen düzgün çalışmıyor. Kendi kelimelerini üreten kendi doğrularını türeten ve son sürümlerde bile saçmalamaya devam edebilen bir ürün için çözülmesi gerekilen bu temel sorunlar geleceğe dair endişeleri besliyor.

OpenAI hatalarına örnek.

En iyi senaryoda OpenAI 2030 yılında kazançlı hale gelecek. Anthropic ise 2028 yılını hedefliyor.

Microsoft’un bu yılın ilk üç ayında OpenAI kaynaklı zarardan payına düşen 12 milyar dolardan fazla. Yüksek mühendis maaşları ve bulut hizmetlerinden Nvidia çiplerine kadar çok fazla şeye harcanan çok fazla para zarardaki bir şirketinin o kadar uzun süre ayakta kalamayabileceğini gösteriyor. OpenAI’nin maliyetlerini karşılayacak geliri yok ve sürekli artıyor. En erken 2030 yılında gelir ve gider dengesi nihayet dengelenecek ancak bu varsayım bile iyimser.

Kripto Paralara Etkisi

Sam Altman ve OpenAI finans direktörü geçtiğimiz haftalarda devletin kredi garantileri vermesi gerektiğini söyledi. Özellikle veri merkezi yatırımları için doğrudan devlet garantisi veya kurtarma mekanizması istendiği yani şirketin zor durumda olduğu algısına karşı Sam Altman “stratejik altyapı için devlet bu yükün altına girebilir. Ulusal stratejik önem taşıyan bu konuda devlet kamu özel ortaklığında destek verebilir” dedi.

Şimdi bu şartlar altında OpenAI’ın zararlarının trilyon dolarlık devleri büyük ölçüde etkileyeceği açık. Şirketin 2030 hedefinin tahammül edilebilirliği şüpheli ve devlet desteği için olumlu bir adım atılmamışken YAPAY ZEKA BALONU PATLADI manşetlerini görmemiz şaşırtıcı değil.

Elbette bu durum kripto paraları da içine alan risk piyasalarını olumsuz etkiliyor çünkü kripto paralar da bu kategoride ele alınıyor. Olası resesyon, faiz indirimlerinin gecikmesi, risk iştahının birkaç yıl daha AI inşasını besleyecek kadar güçlü kalmama ihtimali yatırımcıların daha az riskli varlıklara şimdiden yönelmesine sebep oluyor.

Eğer bu eğilim şiddetlenirse hem borsa hem kripto paralarda daha sert düşüşler görülebilir. Belki de bu süreçte OpenAI’ın daha sağlıklı ürünler ortaya koyup gelirini artıracak bu inşa sürecini daha sürdürülebilir hale getirecek bazı adımlar attığını görürüz.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD Piyasaları Açıldı, Kripto Paralarda 14 Kasım Güncellemesi

14 Kasım Kabusu, Kripto Paralar Neden Kırmızıya Boyandı? Ayı Piyasası Başladı Mı?

Tether’in Piyasa Hakimiyeti Zirvede: Kripto Para Piyasasında Korku Dönemi mi Başladı?

328 Gün İçinde Bitcoin’in Düşeceği Fiyat ve Kripto Para Tahminleri

Bitcoin Hazine Şirketlerini Vuran Haber: Çoğu Çift Haneli Düştü

Kripto Paralarda 12 Kasım Yükselişi Kalıcı Mı?

Bitwise CIO’su Kripto Paralarda Boğayı Başlatacak Etmeni Açıkladı: İlk Proje Monad

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Sıcak Gelişme: Kripto Paraların En Büyüğü Halka Arz Oluyor
Bir Sonraki Yazı Sıcak Gelişme: DYDX Geri Alım Müjdesi, Bugünden İtibaren
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Altcoin’de Dip Seviyelere Rağmen Kurumsal Güven Sürüyor: ETF Talebi Güçlü, Türev Piyasaları Dengede
Solana (SOL)
Trump Bağlantılı Şirket Kârlılığa Geçti: Madencilikte Düşen Maliyetler Şirketi Öne Çıkardı
BITCOIN Haberleri
XRP’ye Çifte Darbe: Bu 2 Gelişme Piyasada Etki Yarattı!
RIPPLE (XRP)
Belarus’un Kripto Hamlesi: Lukashenko’dan Dolar Bağımlılığını Azaltma Çağrısı
BITCOIN Haberleri

Lost your password?