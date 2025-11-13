Sıcak Gelişme: DYDX Geri Alım Müjdesi, Bugünden İtibaren



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Bitcoin $95,870.81 fiyatı 102 bin doları yeniden kaybetti ve kripto paralarda genel olarak negatif hava devam ediyor. DYDX son zamanlarda pozitif ayrışabilmek için çeşitli adımlar atıyor. Biraz önce resmi hesaptan yapılan duyuruyla son müjde verildi. Uzun vadede bugünkü geri alım müjdesi altcoinin fiyatını destekleyebilir.

DYDX Geri Alımı

Topluluk tarafından yapılan oylamanın neticesinde protokol gelirlerinin artık daha büyük bir kısmı geri alımlarda kullanılacak. Gelirlerin %25’i açık piyasalarda token geri alımına ayrılıyordu. Son önerinin kabulünün ardından gelirlerin %75’i bu iş için harcanacak. Altcoinin piyasa değeri 200 milyon dolar civarında olduğu için gelirlerin geri alıma daha fazla aktarılacak olması fiyat için destekleyici olacaktır. Ayrıca kilit açılışlarının önemli bölümü tamamlandığından ve kilit arz epey daraldığından DYDX fiyatı yükselebilir.

10 Ekim düşüşünde 0,05 dolara kadar gerileyen DYDX Coin şimdi 0,32 dolarda ancak 0.4043 engeli aşılamadığı için 0.520 dolardaki taban desteği de geri alınamıyor. Likidite eksikliği ve rekabet güçlenmesi her ne kadar iddialı başlangıçlar yapsalar da birçok altcoinin diplerde saplanıp kalmasına hatta daha derin dipler yapmasına sebep oldu.