ALTCOIN

Sıcak Gelişme: DYDX Geri Alım Müjdesi, Bugünden İtibaren

Özet

  • Bugünden itibaren, protokol ücretlerinin %75'i açık piyasada DYDX geri alımları için kullanılacak.
  • Önceki oran %25'ti.
  • DYDX piyasa değeri önemli ölçüde düştü ve geri alımlar etkili olursa uzun süredir devam eden düşüş tersine dönebilir. Şimdilik haberin etkisi sınırlı oldu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitcoin $95,870.81 fiyatı 102 bin doları yeniden kaybetti ve kripto paralarda genel olarak negatif hava devam ediyor. DYDX son zamanlarda pozitif ayrışabilmek için çeşitli adımlar atıyor. Biraz önce resmi hesaptan yapılan duyuruyla son müjde verildi. Uzun vadede bugünkü geri alım müjdesi altcoinin fiyatını destekleyebilir.

DYDX Geri Alımı

Topluluk tarafından yapılan oylamanın neticesinde protokol gelirlerinin artık daha büyük bir kısmı geri alımlarda kullanılacak. Gelirlerin %25’i açık piyasalarda token geri alımına ayrılıyordu. Son önerinin kabulünün ardından gelirlerin %75’i bu iş için harcanacak. Altcoinin piyasa değeri 200 milyon dolar civarında olduğu için gelirlerin geri alıma daha fazla aktarılacak olması fiyat için destekleyici olacaktır. Ayrıca kilit açılışlarının önemli bölümü tamamlandığından ve kilit arz epey daraldığından DYDX fiyatı yükselebilir.

10 Ekim düşüşünde 0,05 dolara kadar gerileyen DYDX Coin şimdi 0,32 dolarda ancak 0.4043 engeli aşılamadığı için 0.520 dolardaki taban desteği de geri alınamıyor. Likidite eksikliği ve rekabet güçlenmesi her ne kadar iddialı başlangıçlar yapsalar da birçok altcoinin diplerde saplanıp kalmasına hatta daha derin dipler yapmasına sebep oldu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Altcoin’de Dip Seviyelere Rağmen Kurumsal Güven Sürüyor: ETF Talebi Güçlü, Türev Piyasaları Dengede

XRP’ye Çifte Darbe: Bu 2 Gelişme Piyasada Etki Yarattı!

14 Kasım: SEC Altcoin ETF Onayları İçin Toplu Duyuru Yaptı

BTX Capital’e POPCAT Şoku: 25 Milyon Dolarlık Manipülasyon İddiası

Uniswap Token Lansmanlarını Dönüştürecek Yeni Açık Artırma Modelini Tanıttı

Ethereum Bitcoin’i Geride Bıraktı: Yükseliş İçin İşaretler Güçleniyor

Tether’in Piyasa Hakimiyeti Zirvede: Kripto Para Piyasasında Korku Dönemi mi Başladı?

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı OpenAI’ın Zararı ve 2028-2030 Hedeflerinin Kripto Paralara Etkileri
Bir Sonraki Yazı İlk Defa Oluyor: Merkez Bankası Kripto Para Fonu Oluşturuyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Altcoin’de Dip Seviyelere Rağmen Kurumsal Güven Sürüyor: ETF Talebi Güçlü, Türev Piyasaları Dengede
Solana (SOL)
Trump Bağlantılı Şirket Kârlılığa Geçti: Madencilikte Düşen Maliyetler Şirketi Öne Çıkardı
BITCOIN Haberleri
XRP’ye Çifte Darbe: Bu 2 Gelişme Piyasada Etki Yarattı!
RIPPLE (XRP)
Belarus’un Kripto Hamlesi: Lukashenko’dan Dolar Bağımlılığını Azaltma Çağrısı
BITCOIN Haberleri

Lost your password?