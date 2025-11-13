İlk Defa Oluyor: Merkez Bankası Kripto Para Fonu Oluşturuyor



Fed’in Aralık ayında faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 50’nin altına geriledi ve BTC fiyatı yeniden 101 bin doların altına düştü. Kripto para yatırımcıları içine düştüğü çıkmazdan kurtulamıyor ve risk iştahının azalması daha büyük kayıpları beraberinde getirebilir. Biraz önce CBS yetkililerin Trump’a Venezuela’ya askeri müdahale planı sunduğunu duyurdu. Peki hiç mi iyi bir şey olmuyor.

Çek Merkez Bankası

Elbette iyi şeyler de oluyor. Banka bugün çoğunluğu Bitcoin $95,870.81’den oluşan test portföyünü duyurdu. Çek Ulusal Bankası (CNB) ilk defa portföyüne Bitcoin ekleyerek merkez bankacılığı tarihinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. 1 milyon dolarlık test portföyü oluşturuldu. Bu portföyde Bitcoin ve stablecoin dışında bazı tokenize mevduatlar var.

30 Ekim’de banka yönetim kurulu tarafından onaylanan pilot program CNB’ye blockchain tabanlı varlıklar konusunda tecrübe kazandıracak. Ödemeler ve finansal işlemler konusunda bu varlıkların işleyişini inceleyen banka test portföyü sayesinde bizzat bunu deneyimleyerek gelecekte atacağı adımları şekillendirecek.

Bitcoin’e Yatırım

Banka bilançosunda aktif olarak artırılmayacak bu portföy uluslararası rezervlerin de dışında tutulacak. CNB Başkanı Ales Michl bu yıl Bitcoin yatırımı fikrini ortaya attı. Ancak hem Avrupa Merkez Bankası hem de Çek Cumhuriyeti içinde bu fikri gülünç bulanlar oldu. ECB Başkanı Lagarde bununla alay etti ve ciddiye almadı. Ancak bugün geldiğimiz noktada Başkan ne kadar ciddi olduğunu herkese gösterdi.

Bugün Michl şunları söyledi;

“Ocak 2025’te bir test portföyü oluşturma fikrini ortaya attım. Amaç, merkez bankasının bakış açısından merkezi olmayan Bitcoin’i test etmek ve rezervlerimizi çeşitlendirmedeki potansiyel rolünü değerlendirmekti.”

Birçok ülke portföyünde Bitcoin tutuyor. Ancak bu varlıklar suç geliri olduğu için el konulan ve satılmayı bekleyen kripto paralar. Trump gelmeden önce ABD Adalet Bakanlığı milyar dolarlık satışlar yaptı ve daha fazlası için de resmi izinleri tamamlamıştı. Ancak Trump göreve geldiği gibi 30 milyar doları aşan varlıkların ülkenin kripto stoku olarak korunacağını açıkladı.

CBS biraz önce Trump’a askeri yetkililerin Venezuela için seçenekleri sunduğunu açıkladı ve olası saldırı kripto paraların kısa vadede istemeyeceği şeylerin başında geliyor.