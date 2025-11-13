RIPPLE (XRP)

Ripple (XRP) ETF Listelemesi Tamam İşte İlk Günün Verileri

  • XRPC bugün NASDAQ borsasında işlem görmeye başladı.
  • İlk yarım saatte ETF 26 milyon dolar hacim çekti.
  • XRP Coin 2,4 doları korusa da BTC fiyatındaki düşüş yükselişi engelliyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
XRP Coin bugünün yeşil kalmayı başaran az sayıda altcoinlerinden biri. Çünkü bugün Canary XRP ETF lansmanı vardı. Venezuela’ya saldırı ihtimalinin artması, Yüksek Mahkeme kararına dair endişeler, AI cephesindeki aşırı değerleme endişeleri derken kripto paralar bugün de berbat bir gün geçiriyor. BTC 100 bin doları yeniden kaybedebilir ve Aralık faiz indirim ihtimali oldukça düştü. Peki ETF lansmanı nasıl geçti?

1 XRP Coin ETF
2 XRP Coin

XRP Coin ETF

XRPC koduyla listelenen ETF ilk yarım saatinde 26 milyon dolarlık hacim gördü. Genel piyasa hissiyatı berbat olsa da XRP Coin için güzel bir başlangıç. Elbette BTC ve ETH lansmanlarıyla karşılaştırılamaz çünkü şartlar tamamen farklı. Bloomberg kıdemli ETF analisti Eric Balchunas bu güzel başlangıçtan övgüyle bahsetti.

“XRPC, ilk 30 dakikada 26 milyon dolarlık hacme ulaştı, vay canına, 17 milyon dolarlık tahminimi alt üst edecek. Bu yılki lansmanların en büyük ilk günü olan BSOL’un 57 milyon dolarlık hacmini geçme şansı yüksek.”

Nasdaq’ın listelemeyi onaylaması ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun kapanma sırasında otomatik olarak ürünün yürürlüğe girmesine izin vermesiyle heyecanla beklenen listeleme şimdilik başarılı.

XRP Coin

Kripto varlık yöneticisi Canary Capital tarafından başlatılan fonun desteğiyle XRP Coin 2,4 doları korumaya çalışıyor. Zamanlamanın harika olduğu söylenemez. En azından Eylül ayında bu listelemeyi görseydik muhtemelen grafiklerde daha farklı sonuçları olacaktı. Ancak uzun vadede bu listeleme XRP Coin için destekleyici olacaktır.

BTC ETF listelemeleri de başta devasa kazançları tetiklemese de listelemenin ardından girişler heyecanı artırıp spot fiyatı da katlamıştı. Üstelik bugünkü listeleme Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun yeni, basitleştirilmiş listeleme standartları kapsamında piyasa sürülen ilk üründü. Daha fazla altcoin için spot ETF listelemeleri görmeye devam edeceğiz.

Aralık ayı faiz indirim tahmini %50’nin altına inmişken kısa vadede büyük yükselişler bekleyemeyiz. ABD verilerinin önümüzdeki haftalarda açıklanmasıyla Fed’in rotası şekillenecek. Eğer enflasyonda devasa artış yoksa ve istihdam zayıflamaya devam ediyorsa yeniden faiz indirim beklentileri artarken kripto paraların yükselmesi beklenir. Şimdilik yatırımcıların çoğu bu geçiş sürecini kenarda kalıp ne olduğunu izleyerek atlatmaya kararlı görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

