Kripto Para

13 Kasım Kripto Para Düşüşünün Sebepleri ve Bizi Bekleyenler

Özet

  • Teknoloji hisseleri GPT coşkusundan bugüne eşsiz kazançlar elde etti ancak AI balonu patlıyor tartışmalarının ortasında 1 aydır güç kaybediyor.
  • Tarihsel veriler Bitcoin'in geçen ay zirveye ulaştığını söylüyor ve kurumsal talep azalırken devam eden satışlar BTC'yi 100 bin doların altına itiyor.
  • BTC 98 bin dolar altında 85 bin dolara gerileyebilir.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Kasım ayının neredeyse ortasına geldik ve kripto paralarda düşüş tam faz devam ediyor. BTC yeniden 100 bin doların altına geriledi. 350DMA eşiği 102.800 dolarda bir türlü korunamadığı için 1,5 yıllık yükseliş trendi önemli ölçüde tehdit altında. Peki kripto paralarda düşüşün sebebi ne?

İçindekiler
1 Kripto Paralar Neden Düşüyor?
2 Kripto Paraları Bekleyenler

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Bu ay üçüncü kez Bitcoin $95,870.81 fiyatı beş haneli seviyelere geriledi ve bu beklenen bir sonuçtu. Hükümet kapanmasının sona ermesi Pazartesi itibariyle fiyatlandı, bugün fiilen kapanmanın sona ermesi herhangi bir fayda sağlamadı. Önceki haberlerde detaylarına dikkat çektiğimiz üzere yapay zeka alanındaki tartışmaların risk piyasalarını boğduğu günlerden geçiyoruz.

Teknoloji hisseleri GPT coşkusundan bugüne eşsiz kazançlar elde etti. Elbette sonsuza kadar süren yükseliş yok ve Fed üyelerinin Aralık faiz indirimine dair karamsarlığıyla mevcut koşullar birleştiğinde düşüş kaçınılmaz oldu.

126.080 dolarda tarihi zirvesini gören Bitcoin tam 1064’üncü günde boğa zirvesine ulaştı. Halving sonrası “500-550 güne kadar döngü zirvesi belirlenir” kuralı gereği de zirveye ulaştı. Birçok yatırımcı dört yıllık döngülerde öğrendiği tarihsel tekrarların bu döngüde de işe yarayacağına inandığı için satıştan kaçınmıyor.

Teknoloji hisselerindeki zayıflık, Aralık ayında faiz indiriminin pas geçilme ihtimalinin artması, dört yıllık döngüye dayanan tarihsel verilerin tekrar edeceğine dair beklentiler, 350DMA’nın kaybıyla teknik olarak 1,5 yıllık yükseliş trendinin sona ermesi beş haneli fiyatları artık normalleştirmeye başladı.

Kripto Paraları Bekleyenler

Özellikle kurumsal yatırımcı iştahındaki zayıflama ve balina faaliyetlerinin ağırlıklı satıştan yana olması ETF çıkışlarıyla birleşince sürdürülebilir yükseliş için gerekli temeller bozuluyor. Yükseliş için gerekli olan şey momentumdur ve tüm bu sebepler momentumu zayıflatmakla kalmıyor artık satışların göğüslenemeyeceği bir ortamı beraberinde getiriyor.

En azından birkaç aylık dönem için kripto paraların daha negatif hareket ettiğini görmemiz muhtemel. BTC 102.800 ve 107 bin dolar eşiklerini geri alamadığı sürece 126 bin doların hemen üzerindeki Ekim ATH seviyesi uzak bir hedef olarak kalmaya devam edecek.

Bazı analistler artık 85 bin doların BTC için 120 bin dolardan daha makul bir hedef olduğunu savunmaya başladı. Ekim ayındaki 20 milyar dolara yakın tasfiye haftalardır günlükte milyar dolara varan long temizlikleriyle devam ediyor. Bugün yarım milyar dolarlık daha long tasfiyesi gördük. Eğer düşüş daha yüksek dipleri beraberinde getirmez ve 98 bin doların altında yeni dipler görmeye başlarsak 85 bin dolar çığırtkanlarının maalesef güç kazandığını görürüz.

QT ve yeni yılda beklenen destekleyici adımlar önümüzdeki 2 aylık süreç için kripto paralarda pek bir şey ifade etmiyor. Yukarıdaki negatifliklerin tümünün üzerine yaklaşan Yüksek Mahkeme tarife kararını da eklerseniz satıcıların motivasyonunu çok daha iyi anlarsınız.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Fed Açıklamaları ve 17-23 Kasım Haftası Kripto Para Beklentileri (5 Önemli Olay)

ABD 2026 Seçimleri: Enflasyon Düşecek Kripto Paralar Yükselecek

Strategy 47.000 BTC Sattı Mı? Düşüşün Ardından Saylor’un Kripto Açıklamaları

14 Kasım: Kripto Para Kahini Yine Bildi, Biraz Önce Şimdi Olacakları Açıkladı

ABD Piyasaları Açıldı, Kripto Paralarda 14 Kasım Güncellemesi

Korku Tavan Yaptı, Bloomberg Uzmanı Beklentisini Paylaştı

14 Kasım Kabusu, Kripto Paralar Neden Kırmızıya Boyandı? Ayı Piyasası Başladı Mı?

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Fiyatlar Patlamadan İlk Sen Keşfet: Yeni Coin’ler Radarımızda!
Bir Sonraki Yazı Balinalar Sessiz Ancak Kararlı, Bitcoin Kaç Dolara Gidiyor? Analistlerin Son Tahminleri
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Altcoin’de Dip Seviyelere Rağmen Kurumsal Güven Sürüyor: ETF Talebi Güçlü, Türev Piyasaları Dengede
Solana (SOL)
Trump Bağlantılı Şirket Kârlılığa Geçti: Madencilikte Düşen Maliyetler Şirketi Öne Çıkardı
BITCOIN Haberleri
XRP’ye Çifte Darbe: Bu 2 Gelişme Piyasada Etki Yarattı!
RIPPLE (XRP)
Belarus’un Kripto Hamlesi: Lukashenko’dan Dolar Bağımlılığını Azaltma Çağrısı
BITCOIN Haberleri

Lost your password?