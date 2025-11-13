13 Kasım Kripto Para Düşüşünün Sebepleri ve Bizi Bekleyenler



Kasım ayının neredeyse ortasına geldik ve kripto paralarda düşüş tam faz devam ediyor. BTC yeniden 100 bin doların altına geriledi. 350DMA eşiği 102.800 dolarda bir türlü korunamadığı için 1,5 yıllık yükseliş trendi önemli ölçüde tehdit altında. Peki kripto paralarda düşüşün sebebi ne?

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Bu ay üçüncü kez Bitcoin $95,870.81 fiyatı beş haneli seviyelere geriledi ve bu beklenen bir sonuçtu. Hükümet kapanmasının sona ermesi Pazartesi itibariyle fiyatlandı, bugün fiilen kapanmanın sona ermesi herhangi bir fayda sağlamadı. Önceki haberlerde detaylarına dikkat çektiğimiz üzere yapay zeka alanındaki tartışmaların risk piyasalarını boğduğu günlerden geçiyoruz.

Teknoloji hisseleri GPT coşkusundan bugüne eşsiz kazançlar elde etti. Elbette sonsuza kadar süren yükseliş yok ve Fed üyelerinin Aralık faiz indirimine dair karamsarlığıyla mevcut koşullar birleştiğinde düşüş kaçınılmaz oldu.

126.080 dolarda tarihi zirvesini gören Bitcoin tam 1064’üncü günde boğa zirvesine ulaştı. Halving sonrası “500-550 güne kadar döngü zirvesi belirlenir” kuralı gereği de zirveye ulaştı. Birçok yatırımcı dört yıllık döngülerde öğrendiği tarihsel tekrarların bu döngüde de işe yarayacağına inandığı için satıştan kaçınmıyor.

Teknoloji hisselerindeki zayıflık, Aralık ayında faiz indiriminin pas geçilme ihtimalinin artması, dört yıllık döngüye dayanan tarihsel verilerin tekrar edeceğine dair beklentiler, 350DMA’nın kaybıyla teknik olarak 1,5 yıllık yükseliş trendinin sona ermesi beş haneli fiyatları artık normalleştirmeye başladı.

Kripto Paraları Bekleyenler

Özellikle kurumsal yatırımcı iştahındaki zayıflama ve balina faaliyetlerinin ağırlıklı satıştan yana olması ETF çıkışlarıyla birleşince sürdürülebilir yükseliş için gerekli temeller bozuluyor. Yükseliş için gerekli olan şey momentumdur ve tüm bu sebepler momentumu zayıflatmakla kalmıyor artık satışların göğüslenemeyeceği bir ortamı beraberinde getiriyor.

En azından birkaç aylık dönem için kripto paraların daha negatif hareket ettiğini görmemiz muhtemel. BTC 102.800 ve 107 bin dolar eşiklerini geri alamadığı sürece 126 bin doların hemen üzerindeki Ekim ATH seviyesi uzak bir hedef olarak kalmaya devam edecek.

Bazı analistler artık 85 bin doların BTC için 120 bin dolardan daha makul bir hedef olduğunu savunmaya başladı. Ekim ayındaki 20 milyar dolara yakın tasfiye haftalardır günlükte milyar dolara varan long temizlikleriyle devam ediyor. Bugün yarım milyar dolarlık daha long tasfiyesi gördük. Eğer düşüş daha yüksek dipleri beraberinde getirmez ve 98 bin doların altında yeni dipler görmeye başlarsak 85 bin dolar çığırtkanlarının maalesef güç kazandığını görürüz.

QT ve yeni yılda beklenen destekleyici adımlar önümüzdeki 2 aylık süreç için kripto paralarda pek bir şey ifade etmiyor. Yukarıdaki negatifliklerin tümünün üzerine yaklaşan Yüksek Mahkeme tarife kararını da eklerseniz satıcıların motivasyonunu çok daha iyi anlarsınız.