Balinalar Sessiz Ancak Kararlı, Bitcoin Kaç Dolara Gidiyor? Analistlerin Son Tahminleri

Hisse senetleri düşerken tahvil getirileri kapanmanın sona ermesiyle yükseliyor. Kripto paralarda BTC son birkaç saattir oldukça istikrarlı biçimde düşüyor. Altcoin yatırımcıları yüzde 6’yı aşan kayıplarla yüzleşirken ETH 3200 dolara geriledi. Peki bu daha ne kadar devam edecek?

Bitcoin Düşüşü

Columbus takma isimli analist Bitcoin $95,870.81’in 97 bin dolardaki likidite havuzuna dalacağını söylüyor. Bu seviyenin etrafında volatilite artabilir. Ancak BTC çoktan yazı hazırlandığı sırada 98.147 dolara kadar geriledi. Trump yazı hazırlandığı sırada yürütme emri imzalıyor ve Fed üyelerinin son saatlerdeki açıklamaları faiz indirimlerinin Aralık ayında devam etmeyebileceği beklentisini artırdı.

Yapay zeka bağlantılı hisse senetleri yeniden hızlı değer kaybı yaşamaya başladı. Nachi takma isimli analist ise şunları yazdı;

“BTC 100 bin doları kesin bir şekilde aştıktan sonra, piyasanın pivot bölgesini kırmasıyla yükseliş kısa sürdü. ABD hisse senetleri de Aralık ayında faiz indirimi olasılığının azalması ve hükümetin kapanmasıyla her şeyin zaman çizelgesinin ertelenmesi nedeniyle ivmesini kaybetti. Yatırım danışmanları, yılı yüksek bir notla kapatmak için karlarını almayı tercih ediyorlar. Pivot bölgesini kırdıktan sonra hala aşağı yönlü hareket için yeterli alan var. Kripto para zaten büyük bir darbe aldı, bu nedenle bu aşamada tekrar short pozisyonlara girmek için biraz geç gibi görünüyor.”

Yukarıdaki grafiği paylaşan DaanCrypto zaten pek iyimser değildi. BTC fiyatının 107 bin doları geri almadığı ortamda yükselişten emin olmayacağını birçok kez söyleyen analistin beklediği senaryo gerçekleşti.

“İzlenmesi ilginç bir bölge. Bu bölgede short pozisyonlardan bazı kar realizasyonları göreceğimizi tahmin ediyorum. Ancak spot satışlar durmak bilmiyor. Arka arkaya 14 adet 15 dakikalık kırmızı mum gördük.”

107 bin dolar geri alınmadan veya en azından 102.800 dolarlık trend desteği kalıcı biçimde kazanılmadan geri dönüşten emin olmak zor.

Sessiz Balinalar Devrede

Uzun vadeli yatırımcıların satışları devam ederken ETF tarafındaki yatırımcı grubu kripto paralara yardımcı olmuyor. Ancak Kyle buna rağmen açık pozisyonlar azalırken balinaların alımlara yeniden başladığını ve korkuyu satın almanın vaktinin geldiğini söylüyor.

“Vadeli işlem kaldıraçları sıfırlandı, ancak balinalar sessizce düşüşü satın alıyor. Açık pozisyonlar %34 düşüşle 64 milyar dolardan 42 milyar dolara geriledi. Aynı zamanda, balinalar bu hafta 45.000 BTC ekledi. Bu, 2025’in en büyük ikinci birikimi ve yaklaşık 4,6 milyar dolar değerinde. Akıllı para her zaman yaptığı şeyi yapıyor: korkuyu satın alıyor.”