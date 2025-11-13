BITCOIN (BTC)Kripto Para

328 Gün İçinde Bitcoin’in Düşeceği Fiyat ve Kripto Para Tahminleri

Özet

  • Martinez: Bitcoin, BTC'nin piyasa dibi olan 38.000 ile 50.000 dolar arasına ulaşmasına 328 gün kaldı.
  • 24 Ekim tarihinde yine Martinez tarafından paylaşılan 1064 gün kehaneti boğa sezonunun bittiğini söylüyor.
  • Nvidia ve Broadcom gibi çip hisselerinin darbe almasıyla BTC bugün sert bir düşüş yaşadı.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar


Yazı hazırlandığı sırada BTC 98.130 dolarda oyalanıyor ve altcoıinlerdeki kayıplar yüze 7’yi aştı. XRP Coin bile bugünkü ETF lansmanına rağmen güne yüzde 2 kayıpla devam ediyor. Ali Martinez ise Bitcoin $95,870.81 fiyatının 328 gün içinde ulaşacağı seviyeyi paylaştı. Eğer haklı çıkarsa altcoinlerde mevcut seviyelerinden yüzde 80’i aşan kayıplar görebiliriz.

İçindekiler
1 Bitcoin Kaç Dolara Düşecek?
2 Kripto Paralar Düşecek

Bitcoin Kaç Dolara Düşecek?

Ali Martinez önceki döngülerle güncel dönemini kıyasladı. Dört yılık döngü tecrübesi kripto paraların hangi periyotlarda hangi aralıklara gerileyeceğini veya yükseleceğini gösterir. Birçok metrik Ekim ayı itibariyle kripto para boğa piyasasının sona erdiğini söylediğinden yaklaşık 40 gündür satışların hızlandığını görüyoruz.

Martinez ise BTC’nin piyasa dibi olan 38.000-58.000 dolar aralığına 328 gün içinde ulaşılacağını düşünüyor. Birçok yükseliş tahmininde bulunsa da analistin ayı senaryosu oldukça şaşırtıcı.

Bitcoin, BTC’nin piyasa dibi olan 38.000 ile 50.000 dolar arasına ulaşmasına 328 gün kaldı.”

24 Ekim tarihinde yine Martinez tarafından paylaşılan 1064 gün kehanetini paylaşmıştık. Buna göre BTC Ekim ayındaki ATH seviyesini tam önceki döngülerde olduğu gibi 1064 günde tamamladı ve artık düşüşe geçmesi gerekiyordu. Şimdilik Ali Martinez haklı gibi görünüyor ancak devam eden negatif havanın dağılması ve önümüzdeki yıl faiz indirimleriyle risk iştahının artmasıyla yine haklı çıkmaya devam edip etmediğini bize zaman gösterecek.

Kripto Paralar Düşecek

Bugün bu konudan çok bahsettik ancak kripto paralarda yaşanan düşüşle teknoloji hisselerinde devam eden satış dalgası direkt bağlantılı. Faiz için Aralık ayında beklenti değişti ve veriler gecikmeli geleceğinden Fed’in oranları sabit tutması bekleniyor. Nvidia ve Broadcom gibi çip hisselerinin darbe almasıyla Bitcoin şu saatlerde 98.200 doları tutmaya çalışıyor. Üstelik bu seferki düşüş daha kalıcı olacak gibi görünüyor çünkü hisse senetleri toparlanmıyor ve BTC’de sıçrama görmedik.

Beyaz Saray yetkilisi Perşembe günü, Ekim ayı işsizlik oranının yayınlanmayacağını, ancak bazı istihdam rakamlarının geleceğini söyledi. Yani Fed yine kör bir karar verecek. Kasım ayı verileri de çoğunluklar 10 Aralık faiz kararının ardından açıklanacağından yılı faizler bu şekildeyken kapatacakmışız gibi görünüyor. Üstene kısa vadede Yüksek Mahkeme de kararının Trump aleyhine açıklarsa görün cümbüşü.

Hülasa bugünlerde haber akışı çok daha önemli ve yeni sıcak gelişmelere bağlı rüzgarın tersine dönme potansiyeli halen var. Bu yüzden CryptoAppsy uygulamasının ücretsiz haberler bölümü güncel kalabilmek için işinizi kolaylaştırabilir.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
