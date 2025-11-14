XRP ETF Coşkusundan Kayıp Çıktı: Fiyat Yüzde 7,3 Düştü



Kripto para piyasasındaki geniş çaplı satış dalgası içinde XRP’nin fiyatı yüzde 7,3 düşüşle 2,30 dolar desteğini kırdı. ABD’de ilk spot XRP ETF’sinin Nasdaq’ta işlem görmeye başlamasıyla eş zamanlı gelen düşüş yatırımcıların kar alımını ve kurumsal satış baskısı altında kaldığını gösterdi. ETF lansmanı tarihi bir dönüm noktası olmasına rağmen piyasa genelindeki riskten kaçış eğilimi fiyatı aşağı çekti.

ETF Lansmanı Fiyat Baskısına Yenik Düştü

Canary Capital tarafından geliştirilen ve Nasdaq’ta listelenen XRPC adlı ABD’nin ilk spot XRP ETF’si bugün TSİ 01.30 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Bu gelişme XRP için kurumsal yatırım erişiminde yeni bir dönemi başlatsa da, lansman günü piyasadaki genel düşüş trendiyle çakıştı. Bitcoin $95,870.81 öncülüğündeki satışlar yatırımcıların temkinli duruşunu güçlendirirken, XRP’nin kısa vadeli görünümünü zayıflattı. FxPro analisti Alex Kuptsikevich, mevcut fiyat yapısının “kısa vadeli bir tepki yükselişi içinde süren geniş çaplı düşüş” görünümünü koruduğunu belirtiyor.

Blockchain içi verilere göre çöküş öncesinde yaklaşık 110,5 milyon adet XRP bilinmeyen cüzdanlar arasında taşındı. Bu yüksek hacimli hareketler, satış yönlü likiditeyi artırarak volatiliteyi tırmandırdı. Yatırımcı duyarlılığı korku seviyesinde kalırken, piyasanın makro risk algısındaki zayıflama, token üzerindeki baskının devam edebileceğine işaret ediyor.

Teknik Yapı Bozuldu, Kritik Seviyeler Yakın Takipte

XRP fiyatı, son 24 saat içinde 2,48 dolardan 2,30 dolara gerileyerek 0,23 dolarlık sert bir bantta işlem gördü. 157,9 milyon XRP’lik hacim, 24 saatlik ortalamanın yüzde 46 üzerinde gerçekleşti. Düşüşün ana kırılımı TSİ 07.32-07.35 aralığında dört dakikada yaşandı. Fiyat 2,313 dolardan 2,295 dolara inerken 6.6 milyonluk satış hacmi görüldü. Dakikalık bazda 4,06 milyonluk satış zirvesi, günün likidasyon patlaması olarak kayda geçti.

Teknik göstergeler fiyatın 2,36 doların altında kalmaya devam etmesi halinde düşüş trendinin sürebileceğini doğruluyor. Analistlere göre 2,29 dolar seviyesi yeni birincil destek konumunda. Aşağı yönlü kırılım halinde 2,00–2,20 dolar aralığına hızlı bir iniş riski bulunuyor. ETF’ye gelecek kurumsal fon akışları kısa vadede oynaklığı belirleyecek en önemli unsur olacak. Yatırımcılar XRPC işlem hacimlerini izleyerek kurumların ETF’yi alım fırsatı mı yoksa likidite çıkışı olarak mı değerlendirdiğini anlamaya çalışacak.