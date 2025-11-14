RIPPLE (XRP)

XRP ETF Coşkusundan Kayıp Çıktı: Fiyat Yüzde 7,3 Düştü

Özet

  • XRP, ETF lansmanına rağmen sert satışların etkisiyle 2,30 doların altına düştü.
  • Yüksek hacimli kırılım teknik yapıda bozulmayı hızlandırdı.
  • 2,29 dolar seviyesi korunamazsa 2,00–2,20 aralığı gündeme gelebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Kripto para piyasasındaki geniş çaplı satış dalgası içinde XRP’nin fiyatı yüzde 7,3 düşüşle 2,30 dolar desteğini kırdı. ABD’de ilk spot XRP ETF’sinin Nasdaq’ta işlem görmeye başlamasıyla eş zamanlı gelen düşüş yatırımcıların kar alımını ve kurumsal satış baskısı altında kaldığını gösterdi. ETF lansmanı tarihi bir dönüm noktası olmasına rağmen piyasa genelindeki riskten kaçış eğilimi fiyatı aşağı çekti.

İçindekiler
1 ETF Lansmanı Fiyat Baskısına Yenik Düştü
2 Teknik Yapı Bozuldu, Kritik Seviyeler Yakın Takipte

ETF Lansmanı Fiyat Baskısına Yenik Düştü

Canary Capital tarafından geliştirilen ve Nasdaq’ta listelenen XRPC adlı ABD’nin ilk spot XRP ETF’si bugün TSİ 01.30 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Bu gelişme XRP için kurumsal yatırım erişiminde yeni bir dönemi başlatsa da, lansman günü piyasadaki genel düşüş trendiyle çakıştı. Bitcoin $95,870.81 öncülüğündeki satışlar yatırımcıların temkinli duruşunu güçlendirirken, XRP’nin kısa vadeli görünümünü zayıflattı. FxPro analisti Alex Kuptsikevich, mevcut fiyat yapısının “kısa vadeli bir tepki yükselişi içinde süren geniş çaplı düşüş” görünümünü koruduğunu belirtiyor.

Blockchain içi verilere göre çöküş öncesinde yaklaşık 110,5 milyon adet XRP bilinmeyen cüzdanlar arasında taşındı. Bu yüksek hacimli hareketler, satış yönlü likiditeyi artırarak volatiliteyi tırmandırdı. Yatırımcı duyarlılığı korku seviyesinde kalırken, piyasanın makro risk algısındaki zayıflama, token üzerindeki baskının devam edebileceğine işaret ediyor.

Teknik Yapı Bozuldu, Kritik Seviyeler Yakın Takipte

XRP fiyatı, son 24 saat içinde 2,48 dolardan 2,30 dolara gerileyerek 0,23 dolarlık sert bir bantta işlem gördü. 157,9 milyon XRP’lik hacim, 24 saatlik ortalamanın yüzde 46 üzerinde gerçekleşti. Düşüşün ana kırılımı TSİ 07.32-07.35 aralığında dört dakikada yaşandı. Fiyat 2,313 dolardan 2,295 dolara inerken 6.6 milyonluk satış hacmi görüldü. Dakikalık bazda 4,06 milyonluk satış zirvesi, günün likidasyon patlaması olarak kayda geçti.

Teknik göstergeler fiyatın 2,36 doların altında kalmaya devam etmesi halinde düşüş trendinin sürebileceğini doğruluyor. Analistlere göre 2,29 dolar seviyesi yeni birincil destek konumunda. Aşağı yönlü kırılım halinde 2,00–2,20 dolar aralığına hızlı bir iniş riski bulunuyor. ETF’ye gelecek kurumsal fon akışları kısa vadede oynaklığı belirleyecek en önemli unsur olacak. Yatırımcılar XRPC işlem hacimlerini izleyerek kurumların ETF’yi alım fırsatı mı yoksa likidite çıkışı olarak mı değerlendirdiğini anlamaya çalışacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP’ye Çifte Darbe: Bu 2 Gelişme Piyasada Etki Yarattı!

Ripple (XRP) ETF Listelemesi Tamam İşte İlk Günün Verileri

Yatırımcı Ethereum’da Dengeyi Korurken Bitcoin’de Belirsizliğe, XRP’de Kumara Oynuyor

XRP ETF Onayıyla Yükselişe Geçti: Son Sekiz Ayın En Hızlı Büyümesi

XRP İçin Geri Sayım Resmen Başladı: 48 Saatten Az Kaldı

Blomberg Analistinin Bitcoin ETF Yorumu, Korkulacak Bir Durum Var Mı? XRP ETF Yolda Mı?

XRP, ETH, BTC ve SOL Coin 10-16 Kasım Yorumcu Tahminleri, Güncel Görünüm

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı 328 Gün İçinde Bitcoin’in Düşeceği Fiyat ve Kripto Para Tahminleri
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’de 3 Haftada 2.6 Milyar Dolar Buhar Oldu: Yatırımcılar Ne Yapıyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Altcoin’de Dip Seviyelere Rağmen Kurumsal Güven Sürüyor: ETF Talebi Güçlü, Türev Piyasaları Dengede
Solana (SOL)
Trump Bağlantılı Şirket Kârlılığa Geçti: Madencilikte Düşen Maliyetler Şirketi Öne Çıkardı
BITCOIN Haberleri
XRP’ye Çifte Darbe: Bu 2 Gelişme Piyasada Etki Yarattı!
RIPPLE (XRP)
Belarus’un Kripto Hamlesi: Lukashenko’dan Dolar Bağımlılığını Azaltma Çağrısı
BITCOIN Haberleri

Lost your password?