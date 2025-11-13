Kapanma Bitti Ama Kripto Paralarda Yükseliş Başlamadı



Bitcoin $95,870.81 fiyatı yazı hazırlandığı sırada 103 bin dolarda alıcı bulmaya devam ediyor. Hükümet kapanması sabah erken saatlerde Trump tarafından onaylanan geçici bütçe ile ortadan kalktı. Piyasa genelinde beklenti kapanmanın sona ermesiyle hızlı bir yükseliş olacağı yönündeydi ancak bu olmadı. Peki ama neden? Şimdi ne olacak?

Hükümet Kapanması ve Kripto Paralar

Tarihin en uzun süren hükümet kapanmasının resmi olarak bitmesinin ardından yatırımcıların risk iştahında artış gözlenmedi. Aksine hisse senedi vadelilerinde düşüş var. Hazine tahvillerinin getirisi artarken dolar zayıfladı. Altın ise beşinci gününde de yükselişini devam ettiriyor.

Peki hükümet kapanmasının ardından neden yükseliş görmüyoruz? Bu aslında kripto paralarda alıştığımız bir durum. Haber önceden fiyatlanır ve gerçekleştiğinde hiç de beklenen sonuçları doğurmaz. Bugün de olan şey tam olarak bu. Hükümet kapanmasının sona ereceği günler öncesinde Senato tarafından filibuster noktalandığında belliydi. Sadece Çarşamba gününe kadar Temsilciler Meclisinin bunu onaylaması gerekiyordu.

Temsilciler Meclisinde çoğunluk Cumhuriyetçilerde olduğu için geçici bütçenin Senatodan geçmesi mantıken kapanmanın sona ermesi için yeterli, devam eden süreç sadece prosedürden ibaret.

Kripto Paralarda Ne Olacak?

Aylarca devam eden güçlü kazançların ardından piyasalar kapanma nedeniyle körleşti. Teknoloji şirketlerinin değerlemeleriyle ilgili endişeler bu süreçte borsayı olumsuz etkiledi ve hükümetin yeniden açılması ancak veri akışı tekrar sağlandığında volatiliteyi getirecek. Henüz Ekim ayı verilerinin bile doğru biçimde yayınlanıp yayınlanmayacağı belirsiz.

Kırılgan tüketici güveni ve devam eden enflasyon baskısının ortasında Fed’in Aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimali kesin değil. 27 gün sonra açıklanacak faiz kararı için 25bp indirim ihtimali yüzde 53 seviyesinde.

Önümüzdeki günlerde muhtemelen pek güvenilir olmayan Ekim verilerini görmeye başlayacağız. Tarihin en uzun kapanması sebebiyle verilerin doğru biçimde toplanabileceği düşünülmüyor. Beyaz Saray da bu minvalde açıklama yaptı. Durum buyken Fed’in Aralık toplantısında ikinci kör kararını verme ihtimali arttığından faiz indirim beklentisi azaldı. Eğer beklenen senaryo yaşanırsa veriler gelmez ve Kasım ayı rakamlarının Aralık boyunca açıklanmasına kadar ekonominin güncel durumuna dair net bir kanaat elde edemeyiz. Bu durum Fed’in 10 Aralık tarihinde faizleri sabit tutmasına neden olacağından süreçte kripto paralar nötr ve negatif performans göstermeye devam eder.