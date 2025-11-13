BITCOIN (BTC)Ekonomi

Sıcak Gelişme: Fed 13 Kasım Açıklamaları ve Aralık Faiz Kararı

Özet

  • Fed/Daly: Faiz oranlarına ilişkin karar vermek için mümkün olduğunca fazla bilgiye sahip olana kadar beklemek gerçekten önemli.
  • Daly: Gümrük vergileri hariç enflasyon düşüyor. Aralık ayında faiz indirimi olup olmayacağını kesin olarak söylemek için henüz erken.
  • BTC 102.500 doların altına geri döndü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


Hükümet kapanmasının sona ermesi Pazar ve Pazartesi günü fiyatlandığından bugün Trump’ın imzaladığı bütçe yasası grafiklere etki etmedi. Kripto para piyasaları devam eden belirsizlik ve tarifelerle alakalı yaklaşan mahkeme kararına dair endişelerin ortasında iyi günler geçirmiyor. Fed üyesi Daly yazı hazırlandığı sırada ekonomiye dair ipuçları sunan açıklamalar yapıyor.

Fed Açıklamaları

Aralık toplantısına 27 gün kaldı ancak Fed’in hangi verilere bakarak ne karar vereceğini kestirmek mümkün değil. Ekim ayı verilerinin eksiksiz biçimde yayınlanacağına dair umutlar tükenmişken Kasım ayı rakamları Aralık boyunca açıklanacak. Yani Fed yeniden kör karar vermek zorunda kalacak ve Powell Ekim kararında bu durumun faizleri sabit bırakmalarına neden olabileceğini söylemişti.

Parasal genişleme evresine geçiş olsa da faiz indirimlerinin istikrarlı biçimde devam edeceğine dair güven zayıf çünkü %2 hedefinin üzerinde kalan enflasyon endişeleri besliyor. Tüm bunlar risk piyasalarındaki iştahın zayıflamasına neden oluyor. BTC 102.500 doların altına yeniden düşerken 350DMA artık güvenilir bir destek olmaktan çıktı.

Fed üyesi Daly’nin açıklamalarının önemli satırbaşları şöyle;

“Fed, bilanço yaklaşımını değiştirmeye istekli olmalı. Bilanço hakkında iletişim çok önemlidir.

ABD ekonomisinde belirsizlik oldukça azaldı. ABD ekonomisi ihtiyatlı bir iyimserlik içinde. Enflasyonu %2’ye düşürmek için hala yapmamız gerekenler var. İşgücü piyasası oldukça yavaşladı. Gümrük vergileri hariç enflasyon düşüyor.

Aralık ayında faiz indirimi olup olmayacağını kesin olarak söylemek için henüz erken.

Faiz oranlarına karar vermek için mümkün olduğunca fazla bilgiye sahip olana kadar beklemek gerçekten önemli.”

