Bitcoin’de 14 Milyar Dolarlık Opsiyon Vadesi Öncesi Gözler 75.000 Dolar Seviyesinde

Kripto para piyasalarında bu hafta önemli bir dönemeç yaşanıyor. Bitcoin piyasasında, özellikle türev ürünler arasında öne çıkan opsiyon sözleşmelerinde, dünya genelindeki en büyük kripto opsiyon platformu olan Deribit’te 14 milyar doları aşan değerle sözleşmelerin vadesi dolacak.

Cuma günü saat 08:00 UTC’de gerçekleşecek bu vade sonunda, toplam açık pozisyonların yaklaşık yüzde 40’ı kapanmış olacak. Platformda bir kontrat, doğrudan bir bitcoin’i temsil ediyor ve bu yüksek hacim, kısa vadede piyasadaki fiyat hareketlerini potansiyel olarak etkileyebilir.

75.000 Dolar “Max Pain” Noktası Olarak Ön Planda

Deribit’in verilerine göre, bu kez öne çıkan seviye 75.000 dolar bandı. “Max pain” olarak adlandırılan bu fiyat noktası, en çok sözleşmenin değerini yitirdiği ve dolayısıyla yatırımcıların zarara uğradığı düzeye işaret ediyor. Özellikle profesyonel yatırımcıların sıkça başvurduğu bu kavram, vade gününe yaklaşıldığında piyasa fiyatını bu seviyeye çekme eğiliminde olabiliyor.

Deribit’in Ticari İşlerden Sorumlu Yöneticisi Jean-David Péquignot, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şu an bitcoin fiyatının 71.000 dolar civarında seyrettiğini, 75.000 doların ise opsiyon piyasasında adeta bir mıknatıs gibi çekim merkezi oluştuğunu belirtti. Péquignot, opsiyon piyasalarında sıkça öne çıkan “delta-hedge” işlemlerinin de bu tür dönemlerde fiyatı 75.000 dolar bandına yaklaştırabildiğine dikkat çekti.

“Tarihi olarak, bu tür dönemlerde piyasa yapıcıların uyguladığı delta koruma işlemleri, fiyatı en çok opsiyonun değersiz hale geleceği noktaya, yani max pain seviyesine yaklaştırabiliyor” ifadesine yer verdi.

Ünlü “max pain” teorisine göre, büyük portföylere sahip kuruluş ve fonların, vade gününde ödemelerini sınırlandırmak amacıyla piyasada fiyatı bu noktaya yakın tutmak için pozisyonlarını ayarladıkları biliniyor. Bu mekanik işlemler, özellikle vade öncesi yoğun alış-satışlarla belirgin hale gelebiliyor.

Volatilite ve Kurumsal Pozisyonlar Dikkat Çekiyor

Gözler vade günü yaklaşırken, piyasadaki volatilite ise azalmış durumda. Son dönemde hem bitcoin hem de ether için volatilite endekslerinde yaklaşık 6 puan düşüş gözlenmiş durumda. Bu da piyasada, ani ve yüksek oynaklık beklenmediğini gösteriyor.

Péquignot, son seanslarda volatilitedeki daralmaya dikkat çekerek, bunun piyasanın sakin ve kontrollü bir bitiş fiyatı beklediğine işaret ettiğini aktardı.

Buna ek olarak, Ukrayna ve Orta Doğu’daki gerilimin getirdiği belirsizliğin sürmesiyle, kurumsal yatırımcılar daha kontrollü adımlar atıyor. Özellikle, piyasa fiyatı üzerindeki seviyelerde gerçekleştirilen satım opsiyonlarının artması, kurumsal eğilimlerin temkinli olduğunu gösteriyor. Bu yatırımcılar, üzeri fiyatlarda satım opsiyonu yazarak spot pozisyonlarındaki primlerden gelir elde etmeyi hedefliyor.

Bitcoin piyasasında güncel put/call oranının 0,63 seviyesinde olduğuna işaret eden Péquignot, buna rağmen kurumsal satış baskısının, fiyat üzerinde bir tavan oluşabileceğine işaret ettiğini vurguladı. Büyük vade dönemi, özellikle 75.000 dolar seviyesinin psikolojik ve teknik olarak önemli bir referans noktası olarak öne çıkmasına sebep oldu.